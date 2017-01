Elfogyott a tej - mondta a hűtő

Oktatás – határok nélkül

Bemutatták a kínai csodaautót, az elektromos Faraday Future-t. Ez segít megállítani a globális felmelegedést? Fotó: MTI/AP/Jae C. Hong

Jó reggelt kíván az ébresztőóra, az autó magától gurul ki a garázsból, a hűtő pedig csipog, ha elfogyott a tej, emlékeztetve bennünket rá: ideje lenne bevásárolni. Mindez nem egy sci-fi film leírása, hanem a kézzelfogható valóság, vagy legalábbis az, ami néhány éven belül lehet, lesz belőle.Csütörtökön kezdődött Las Vegasban a világ legnagyobb technológiai show-ja, a Nemzetközi Szórakoztatóelektronikai Kiállítás (CES). Az eseményt idén két okból is óriási érdeklődés övezi: egyfelől azért, mert épp 50 évvel ezelőtt, 1967-ben nyitotta meg kapuit az első ilyen rendezvény, másfelől pedig azért, mert 2017-ben olyan eszközök és technológiák kerültek előtérbe, amik szó szerint megváltoztathatják az eddigi életünket. És higgyék el, ez tényleg nem költői túlzás.Az elmúlt években egyre több cég jelentette be, hogy saját virtuálisvalóság-eszközt fejleszt. A Samsung a Facebookkal közös kütyüt épített, de a Sony is elkészítette már a saját készülékét, ami jótékony versenyt szült a gyártók között.

Egészség a zsebünkben

A virtuális valóság nemcsak játékra, oktatásra is alkalmas. Fotó: MTI/EPA/Mike Nelson

Ezek azok a szemüvegek, sisakok, amit ha a tulajdonosa felvesz, egy digitálisan megrajzolt világ tárul a szeme elé, amiben úgy tud körülnézni, mintha valóban ott állna a közepén.Míg sokan csak a szórakozási lehetőséget látják benne, a készülékek az oktatásban is komoly szerephez juthatnak. Történelemórán a gyerekek a csatákat testközelből nézhetik végig, rajzórán pedig egy-egy szobrot nem a tankönyvi képen, hanem a virtuális valóságban figyelhetnek meg – szintén testközelből.A legújabb fejlesztéseknek köszönhetően az egyetemi oktatásban is egyre komolyabb szerephez juthatnak ezek a készülékek. A leendő orvosok például ezen keresztül minden eddiginél részletgazdagabban láthatnak egy-egy műtétet, úgy, hogy bemosakodniuk sem kell hozzá – így spórolva meg jelentős összeget az egyetemnek.Apropó, orvosok. Azt tudták, hogy az orvos-beteg kapcsolat is forradalom előtt áll? Mit szólnának ahhoz, ha egy diagnózishoz nem kellene sorban állni a rendelő várójában? Ha az orvos mindig mindent naprakészen tudna rólunk?Az elmúlt években egyre több olyan eszköz fejlesztése indult meg, amit mi magunk használhatunk odahaza, az orvos pedig megkapja a vele mért adatainkat: testhőmérsékletet, vércukorszintet, mindent. A CES-en végignézve a fejlesztések az idei évben sem lankadnak.

Környezetkímélő autózás

Orvos a kézben: egyetlen érintéssel tud majd diagnosztizálni a TytoCare. Fotó: Tyto

Az izraeliek által fejlesztett TytoHome nevű eszköz képes lesz megmérni a szív, tüdő és más fontos szervek állapotát, és elküldeni azt az orvosnak, aki szükség esetén jelezni tudja, milyen kezelésre lehet szükség.Az Ava és a Trakfertility nevű kütyük például a terhességben segítenek: előbbi a nők számára készül, és jelzi, hogy mikor a legtermékenyebb a viselője, utóbbi pedig a férfiak spermaszámáról nyújt információt, emellett pedig hasznos tanácsot ad, hogy hogyan növelhessék azt.A franciák szintén az egészségünkkel törődnek, de egy másik aspektusból: olyan ruhát fejlesztettek, aminek sálja egy internethez is kapcsolódó levegőszűrőt rejt magában. Az újévi szmogriadó után pár nappal talán mondanunk sem kell, milyen hasznos lesz majd egy ilyen eszköz.Persze a francia találmányt egy másik feleslegessé is teheti – és reméljük, hogy ez így is lesz. Az autógyártók ugyanis egyre nagyobb figyelmet fordítanak az elektromos autók felé, amikről a szakemberek azt jósolják, a következő bő évtizedben robbanásszerűen terjednek majd el.

Húzótéma az intelligencia

Légszűrő sál: divatos és az egészségünket is védi. Fotó: Wair

A Las Vegas-i elektronikai show-n néhány évvel ezelőtt olyasmi történt, amire korábban nem nagyon volt példa: kiállítóként megjelentek az autógyártók. Az elektromos autókat gyártó amerikai Tesla erősödése minderre jótékony hatással volt, mostanra ugyanis szinte az összes fontos autógyártó bejelentette: belevág és már hozzá is kezdett az elektromos autók fejlesztéséhez.A kínaiak ebben is igyekeznek élenjárni, és olyat mutattak 2017-ben, amitől mindenkinek elállt a szava: egy elektromos családi autót, ami több mint 600 kilométert tud megtenni egyetlen feltöltéssel. Nem csoda, hiszen Kína gyakorlatilag a saját szmogjában fuldoklik, így muszáj kitalálniuk valamit, hogy élhető környezetet teremtsenek maguknak. Ezzel viszont nemcsak saját maguknak, az egész bolygónak jót tehetnek.Egy másik, komoly fejlesztési irányt az önvezető autók jelentik. Ebben egyelőre a Tesla mellett a Google az, ami élenjár, néhány éven belül pedig úgy közlekednek majd ezek az autók az utakon, hogy sofőr sem kell célba érésükhöz. Ehhez persze az is kell, hogy a gépek egyre okosabbá váljanak. De jó lesz ez nekünk?Ha az elmúlt évtizedek alatt valamit megtanultunk a sci-fi művekből, akkor az az, hogy a technológia, ezzel együtt pedig a mesterséges intelligencia előbb-utóbb a fejünkre fog nőni, átlép rajtunk. Hogy ez valóban így lesz-e, arról még a tudósok véleménye is megoszlik, az viszont biztos, hogy az idei CES egyik húzótémája a mesterséges intelligencia alkalmazása.

Az elmúlt egy évben több cég is olyan eszközök fejlesztésén dolgozott, amit a hangunkkal is képesek leszünk vezérelni. Az okosporszívóra elég lesz rászólni, és már kezdi is a takarítást, a villany elalszik, ha megkérjük rá, de az ajtót is egyetlen kimondott szóval zárhatjuk majd be – anélkül, hogy fel kellene állnunk hozzá a kanapéról. Ezeknek a fejlesztéseknek talán az idősek örülhetnek majd a legjobban, hiszen ezzel úgy irányíthatják az életüket, hogy akár egy lépést is kellene tenniük.Mindezek mellett több olyan kütyü is készült, ami másként, de szintén megkönnyíti az életünket: az okosfogkefe a fogaink egészségére, az okoshajkefe pedig a haj töredezettségére figyel, míg az okosesernyő üzen, ha véletlenül ott felejtjük valahol. A leghasznosabb találmány címet azonban minden bizonnyal azok a hűtők nyerik el, amelyekbe akár a munkahelyünkről vagy a boltból is bekukkanthatunk, sőt, üzennek nekünk, ha észlelik, hogy elfogyott a tej, vagy nincs otthon több tojás. Végre nem fogunk úgy bevásárolni, hogy csupa felesleges holmit veszünk.