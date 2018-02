Különböző fajokkal keveredtek az európai erdei őselefánt elődei

A tudósok korábban úgy vélték, hogy az európai erdei őselefánt az afrikai erdei elefánt tiszta testvérfaja. Az új kutatás eredményei szerint azonban az európai erdei őselefántot (Palaeoloxodon antiquus), amely 50-35 ezer éve kihalt, a családfa alapján nagyon távoli gyapjas mamuttól (Mammuthus primigenius), az Afrikában ma is élő erdei elefánttól (Loxodonta cyclotis) és az afrikai elefánt (Loxodonta africana) őseitől érkező hatások is érték.



David Reich, a bostoni Harvard Medical School kutatója vezetésével egy szakértői csoport az elefántfélék rokoni kapcsolatait vizsgálta különböző faji képviselők 14 genommintájának elemzésével. Köztük volt a ma élő három elefántfaj, az afrikai elefánt, az erdei elefánt és az ázsiai elefánt (Elephas maximus), rajtuk kívül a már kihalt európai erdei őselefánt, a gyapjas mamut, az amerikai mamut (Mammuthus columbi) és az amerikai masztodon (Mammut americanum) is.



Megállapították, hogy a mamutoknál is volt már fajon kívüli keveredés: a gyapjas és az amerikai mamut között. A ma Afrikában élő két faj, az afrikai és az erdei elefánt genetikailag tisztán vált el egymástól - mondta Kurt W. Alt kutató.



Az afrikai elefánt és az erdei elefánt keveredéséből bár létrejön kereszteződés (hibrid) azokban a térségekben, ahol elterjedési területük fedi egymást, ez azonban nem hagy hosszan nyomot örökítőanyagukban - állapították meg. A szakértők szerint ezeket a tényezőket is figyelembe kell venni a fajvédelemben.