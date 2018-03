Megóv a Mindenható - erre emlékeztet a Pészah, amely idén egybeesik a húsvéttal

Elkerülés és szabadság

Pészah előtt adták át a felújított szabadkai zsinagógát. FOTÓ: MTI/Molnár Edvárd

Megóv a Mindenható

A zsidó pészahot a kovásztalan kenyerek ünnepének is nevezik, mert a szegények kenyere, a pászka a szabadulás korát idézi. Az ehhez tartozó szokások ismerete a kereszténység legfontosabb rituáléja, a szentmise értelmezésében is segít.Estétől estig ünnepel és emlékezik a zsidóság a pészah idején is, amely idén kivételesen a keresztény kultúrkör húsvétjával egybeesik: előbbi pénteken kezdődött és április 7-éig, a övetkező szombatig tart. Amellett, hogy a tavaszt öszöntik e jeles alkalmon, több névvel illetik az ünnep szakaszait, amelyek során történetü sorsfordító pillanatait idézik fel.- Ne felejtsü el, hogy a keresztény vallás a zsidó vallás ,,folyománya", egy fejlődés eredménye. Mindkét vallás a kiszabadulásról, megszabadulásról emlékezik pészahkor, illetve húsvétkor. A ülönbség abban áll, hogy a zsidóság a Messiást várja, a kereszténység pedig Jézus Krisztust imádja - beszélt arról Máté-Tóth András, az SZTE BTK Vallástudományi Tanszé ének alapítója és vezetője, mi a özös a ét kultúrkörben.Ahogy arról az Ószövetség is megemlékezik, megtagadta a fáraó, hogy a birodalmában robotmunkára ényszerített zsidóságot elengedje. Sőt még súlyosbított terheiken, miután Mózes próféta - Jahvéra hivatkozva - szót emelt az izraelitá ért. Mózes önyvéből kiderül, Isten ezért tíz csapással büntette a kevély uralkodót.Egyiptom vizei vérré változtak, egész földjét bé á lepté el, szúnyogok, majd bögölyö ínoztak embert és állatot, dögvész és pusztító járvány sújtotta az állataikat, fekélyek keletkeztek az élő ön, majd jégeső, sáskajárás pusztított, és háromnapos sötétség szállt az országra. De a tizedik csapás, az elsőszülöttek halála elkerülte Izrael népét, hiszen házaikon a jel, a bárány vére megóvta őket. Peszáh szóval fejezi ki a ber nyelv ezt a megmenekülést, és így lett a pészah az elkerülés ünnepe.Az elsőszülötteken túl az egész izraelita nép megmenekült végül, a fáraó megtört, és útjára engedte a zsidóságot: a kivonulás első napja lett a szabadság ünnepének első napja is.De a tragédiát elkerülő népre további veszélyek leselkedtek, a fáraó ugyanis utánuk eredt. A Szukkotba tartó, a Sás-tenger mentén táborozó izraelitákra azonban nem tudott lecsapni. Jahve felhőoszloppal védte őket, majd Mózes kinyújtotta kezét, és a szél visszaszorította és kiszárította a tengert. A menekülő biztonságban át tudtak kelni, de az üldöző a fejü fölött összecsapó tengerbe vesztek. A pészah utolsó napján ezért a tengeren való átkelésről emlékeznek meg.

A bűnbocsánat szentségét Krisztus húsvét árnapján alapította, amikor rálehelt az apostolokra, és ezt mondta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad." - Ahhoz, hogy az identitáskeresés sikeres legyen egy személy, egy csoport vagy egy ország számára, a nagypénteki bűnbánattartás egy nélkülözhetetlen mozzanat. Amíg nem szembesülünk hibáinkkal, addig nem állunk észen a változtatásra, keresztény szóval a megtérésre - fogalmaz Máté-Tóth András valláskutató.

Kereső vagyunk

- Minden nép azonosságtudatának van egy özéppontja. A zsidóságot minden nyomorúság, megpróbáltatás ellenére a Mindenható megőrizte, mint a tyú , szárnya alá rejtette csibéit. Ez a legfontosabb. Más megszabadulásokat is számon tart a zsidóság vallási, történelmi emlékezete, például a megmenekülésüket a babiloni fogságból - beszélt arról a valláskutató, miért jelentős ünnep a zsidóság számára is a mostani.A kereszténység szintén megszabadul, de nem egy szorult helyzetből megmenekülő népként: ez minden ember megszabadulása vagy annak lehetősége abból a ényszerből, hogy vétkezzen. A kereszténység világvallás, így egyetemessé, minden emberre érvényessé terjeszti ki a megváltást, hiszen Jézus a bűntől váltotta meg az egész emberiséget.A valláskutató szerint mai korunkban újra az érdeklődés özéppontjába került a személyes és a kollektív azonosságtudat, identitás alapkérdése, hogy hova horgonyozzuk le magunkat magánemberként, illetve kisebb-nagyobb özösségként.- Mi az, hogy kereszténység? Mi az, hogy zsidóság? Mi az, hogy emberi élet? Mik a legfontosabb értékek? Mi a szolidaritás? - érdezte. - A zsidóság és a kereszténység szent történeteiben is válaszlehetőségek fogalmazódnak meg ezekre az alapkérdésekre. De sem a zsidóság, sem a kereszténység nem akarja erőszakosan megszállni a kultúrát, a töprengőket: ez egy ajánlat. Mivel keresési helyzetben vagyunk, minden komoly ajánlat vitatható és vitatandó.

A csodá tudománya



A tudósokat is érdeklik a csodálatos események. Ezek a kutató természettudományos ismereteiket bevetve a tíz csapásra és a tenger szétválasztására is keresik a magyarázatot.

Cseppköveket tanulmányozva jutottak a klímakutató arra a övetkeztetésre, hogy II. Ramszesz idején elképesztő szárazság pusztított. Stephan Pflugmacher biológus szerint emiatt elterjedt egy mérgező vízi alga a Nílusban, amely miatt a bé á és a ártevő pusztítottak. Egy vulkánkitörés, a Szantorini szigetén található Thera aktivitása sötétséget, a hamuja jégzivatart okozott, Siro Trevisanato kanadai biológus szerint a sok csapadé okozta a sáskajárást. A kisdedek halálát pedig a gabonában megjelenő gombafaj elterjedésével magyarázzá - összegezte a kapcsolódó kutatásokat a The Daily Telegraph.

Egy, a Public Library of Science ONE online folyóiratban megjelent tanulmány szerint a Nílus deltájában a ,,tenger is szétnyílhatott". A mai Tanisz-tónál egy tizenkét órán át tartó, 100 kilométer/órás szél övetkeztében valóban bekövetkezhetett a bibliai történetben leírt isteni csoda, és egy négyórás periódus alatt három kilométer hosszú és öt kilométer széles út keletkezett - állítja a coloradói Nemzeti Atmoszférakutató özpont csapata,

- Izgalmas ísérletek, de a vallás belső logikája nem igényli eredményeiket, mert az üzenetek szimbolikusak, a csodá pedig az emberek és az adott nép kollektív emlékezetén belül történnek - magyarázta Máté-Tóth András valláskutató. - Mondok egy példát. Jónásé is egy megszabadulástörténet, amikor három napot és három éjt töltött a cethal gyomrában. Ennek bizonyítására, avagy cáfolására nagyszabású ísérletet szervezhetnek meg, olyan érdésekkel, hogy található-e olyan cethal, amelybe belefér egy ember. Vajon a gyomrában lévő folyadékok, anyagok tápláléklehetőséget jelentenek-e? Milyenek a levegőviszonyok? A kutatás eredményétől függetlenül a hívő ember hite nem inog meg. Nem a mai értelemben vett történelemkönyvekre, és nem a tárgyi bizonyításokra építi a hitét, hanem tanúságtételekre és belső spirituális tapasztalatokra.