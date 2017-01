Női jelenlét a Vatikánban

Az első varrónő



1915-ben, XV. Benedek idején alkalmaztak először nőt, egy varrónőt a Vatikánban. 1929-től vették fel az első diplomás nőket, például könyvtári munkára. Az 1960-as évektől, a modern világ felé nyitó II. vatikáni zsinattól nőtt meg a Szentszéknél dolgozó nők száma.

Modern hozzáállás

Barátság és szakma

Lehetőség a találkozásra

– A nők békéltető, kompromisszumkész természete olykor sokkal többet ér, mint adott esetben egy teológiában jártas férfié – fogalmaz Turai Gabriella valláskutató, amikor a nemrégiben megalakult első vatikáni nőegyletről beszélgettünk.A Corvinus egyetem doktoranduszhallgatója disszertációjához maga is végzett kutatómunkát Vatikánvárosban, megfigyelte, milyen jelentős a női jelenlét. (A munkavállalók 19 százaléka a gyengébbik nemhez tartozik.)– Ferenc pápa eddig többet tett a nőkért, mint az eddigi összes pápa együttvéve. Még soha nem dolgozott ennyi nő a Vatikánban, mint most. A 750 női munkavállaló 40 százaléka értelmiségi: irodavezetők, restaurátorok, levéltárosok, újságírók, történészek – mutat rá a kutató, aki az egyesület megalakulását egyfajta nyitásként is értékeli. Modern hozzáállás, örül neki, hisz a hívek között nők és férfiak ugyanolyan arányban vannak.A Nők a Vatikánban (Donne in Vaticano) egyesület szerepe kortárs nyelven talán úgy fogalmazható meg, hogy a Vatikánban dolgozó, illetve a már nyugdíjba vonult szerzetes és világi nők érdekvédelmi szervezete, ami nem feltétlenül csak arra szolgál, hogy az érdekeiket védje. Sokkal inkább a barátság, az eszmecsere, a szakmai és spirituális fejlődés fóruma. Láthatóvá teszi a női jelenlétet a Vatikánban azok számára is, akik kívülről tekintenek a katolikus egyházra.– Vatikánváros nagyon kis területen fekszik, ezért nem minden intézménye található a pápai államban, nagyon sokan Róma-szerte szétszórtan dolgoznak. Az egyesület pedig lehetőséget teremt a találkozásra – mondja Turai Gabriella. Hozzáteszi: – Elnöke egy újságíró, az amerikai Tracey McClure, a Vatikáni Rádió munkatársa. Ferenc pápa túlszárnyalta elődeit két héttel ezelőtt azzal az intézkedésével is, hogy egy nőt, a művészettörténész Barbara Jattát nevezte ki január elsejétől a Vatikáni Múzeumok igazgatójának. A Vatikán történetében ez egyedülálló.