Nyüzsögnek a konteohívők - Lerombolhatatlan a Kennedy-mítosz, főleg most: 3000 új akta nyílt meg a merényletről

Melyik a Legizgalmasabb akta?



Az összeesküvés-elméletek hívei szerint az a dokumentum, ami a legizgalmasabb ponton ér véget, épp a CIA felelősségét firtatja az ügyben. A dokumentum ott szakad meg, ahol egy ügyvéd megkérdezi Richard Helms CIA-igazgatót arról, hogy Lee Harvey Oswald CIA ügyök volt-e.

Konfettinek látta a vért

Kubai kommunisták, szovjet ügynökök, a maffia, vagy a CIA ölte meg John Fitzgerald Kennedy amerikai elnököt – legalábbis a legnépszerűbb összeesküvés-elméletek szerint. Az összeesküvés-elméletek hívei szerint 54 év elteltével most talán választ kaphatunk az üggyel kapcsolatban felmerült kérdésekre. Másfél hete az amerikai nemzeti archívum megnyitotta ugyanis a 60-as években titkosított Kennedy-akták egy újabb hatalmas adagját, így aki elég elszánt, akár neki is ülhet a több tízezer oldalnyi anyagnak.„Hallottam a durranásokat, amiket akkor petárdáknak gondoltam, de kiderült, hogy lövések voltak. Nagyon élénken látom magam előtt, ahogy azt hittem, hogy konfetti ömlik ki az autóból" – emlékezett vissza az elnök lelövésére egy férfi, Jeff Frazen, aki hatévesen, közvetlen közelről nézte végig a tragédiát.

Magányos merénylő volt?

Az Egyesült Államok legfiatalabb, 46 éves elnöke, John F. Kennedy és felesége, Jackie 1963-ban egy nappal a halálos lövések előtt vágott neki öt várost érintő texasi körútjának. November 22-én, a körút második napján lépésben haladt az elnöki konvoj Dallas utcáin, az autó tetejének lehúzása állítólag Kennedy saját ötlete volt. Délután fél egykor fordult a konvoj az Elm Streetre, ahol az elnököt előbb a torkán, majd a fején találta el egy-egy lövés. Az orvosok küzdöttek az életéért, de a feje egyik fele gyakorlatilag leszakadt, menthetetlen volt.A gyilkosság körülményeit, amelyet annak idején a Warren-bizottság vizsgált, az amerikaiak zöme még ma is tisztázatlannak tartja. Az egyik legnagyobb kérdés szerintük még mindig az, hogy az elnök megölésével vádolt Lee Harvey Oswald valóban magányos merénylő volt-e vagy sem, valamint hogy megrendelésre ölt-e, és ha igen, belső vagy külső ellenség lövette le Kennedyt?

Készült felvétel. Abraham Zapruder 8 milliméteres kameráját néhány másodperccel azután indította el, hogy az elnöki limuzin kikanyarodott a térre. Az innentől rögzített 26,6 másodpercével aztán bevonult a történelembe, egyedülálló felvétele ugyanis végigköveti a merénylet minden mozzanatát.

Legendává vált az elnök

Gyenge külpolitikát folytatott

A Warren-bizottság 1964-es jelentése szerint a mindössze 24 éves Lee Harvey Oswald magányos tettesként adta le a végzetes lövéseket az út mellett álló tankönyvraktár hatodik emeletéről. A közvéleményt azonban nem sikerült meggyőzni. Oswald személyét illetően ugyanis több gyanúsnak vélt körülmény is felmerült. Az egy ideig tengerészgyalogosként szolgáló férfi két évet élt a Szovjetunióban nem sokkal a gyilkosság előtt, ráadásul alvilági kapcsolatokat is feltételeztek nála. Nem sokkal az eset előtt felhívta a kubai követséget Mexikóvárosban, és levelet küldött a szovjet követségnek is, amiben vízumot kért tőlük. Sőt, két nappal a merénylet után ő maga is gyilkosság áldozata lett: Jack Ruby, egy night club tulajdonosa egyszerűen lelőtte a rendőrség épületéből éppen csak kilépő Oswaldot.Az amerikai nép egy része hősként ünnepelte Rubyt, a másik pedig feltette a kérdést, mégis hogyan fordulhatott elő, hogy ilyen gyorsan és váratlanul sikerült végezni az elnök feltételezett gyilkosával. Összeesküvés-elméletek sora kapott azonnal szárnyra, megrendelt gyilkosságról kezdtek szólni a pletykák.Németh Bence, a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértője azt mondja, ahhoz, hogy megértsük, a merénylet miért olyan fontos kérdése még mindig az amerikai közbeszédnek, tudnunk kell, milyen elnök volt Kennedy. – Fontos és belpolitikai szempontból nagyon jó elnöke volt az USA-nak. Nem véletlenül vált halála után mítosszá, be nem váltott ígéretté – kezdi a szakértő. – Elnökségét a gazdasági és polgárjogi egyenlőségért küzdő törekvések jellemezték. Karizmatikus politikus volt, aki a nép minél szélesebb rétegét próbálta megszólítani. Igyekezett balra és jobbra is engedményeket tenni, ráadásul mindezt jól csinálta. Népszerűségében először talán Barack Obama közelítette meg – mondja, és hozzáteszi, külpolitikai szempontból ugyanakkor egyáltalán nem mondható kifejezetten sikeres elnöknek.– Az ő vezetése alatt sodródott bele az ország a vietnami háborúba, de nem sikerült igazi győztesként lezárni a kubai válságot sem – részletezi, és beavat, hidegháborús időkhöz képest különösen gyenge kezű külpolitikát folytatott. És bár a berlini fal felépítése miatti konfliktusba a nemzetközi várakozásokkal ellentétben beleállt, ez messze nem volt elég ahhoz, hogy erős politikusnak tartsák a világ más részein.

A konspirációs elméletek hívei szerint megölethette a KGB, a CIA, de akár a kubaiak is. Sőt, mivel komoly erőfeszítéseket tett a maffia visszaszorítása érdekében, az is szárnyra kélt, hogy az alvilág keze van a dologban. Németh Bence szerint azok, akik ezekben a lehetőségekben hisznek, megnyugtató válaszokat most sem fognak kapni. – Az újonnan nyilvánosságra hozott dokumentumok között sem szerepel semmi, ami hitelesen alá tudna támasztani akár egy összeesküvés-elméletet is. A most nyilvánossá vált anyag sokkal inkább a történészek számára lesz fontos, hiszen ők további értékes mozaikdarabkákat kaptak az események rekonstruálásához – magyarázza, és hozzáteszi, az akták egy részét egyébként már 1966-ban feloldották, egy következő adag pedig 1993-ban lett nyilvános. A most napvilágra került nagyjából háromezer dokumentum és a még fennmaradt körülbelül 300 akta az egésznek csupán a 2 százalékát jelenti. – Igazából jól látszik, hogy bár most nagy a felhajtás, az üggyel kapcsolatos információk tömegéhez eddig is hozzá lehetett férni – mondja.

Felelős a CIA és az FBI?

Persze a konspirációs elméletek természetéből egyértelműen következik, hogy aki összeesküvést sejt, az a még titkos aktáktól várja a perdöntő bizonyítékokat. Németh Bence szerint azonban valószínűleg ezekben sem lesz semmi eget rengető újdonság. – Kár túl sok mindent várni a fennmaradó dokumentumoktól. Nem szabad elfelejteni, hogy a hidegháború idején járunk. Az igazán fontos információk, amiket tényleg titokban akartak tartani, biztosan nem levéltárak polcain kötöttek ki – avat be, és elmondja, Donald Trump valószínűleg megfontolt és jó döntést hozott, amikor nem engedte nyilvánosságra hozni a még fennmaradó 300 iratot.

– Előbb-utóbb ezekre is fény derül majd, de a még élő tanúk és bizonyos, a dokumentumokban is megjelenő vizsgálati módszerek védelmében szükség lehet az anyag körültekintő szerkesztésére – vélekedik a szakértő, és kiemeli, ettől függetlenül van mit tisztázni. – Fontos lenne, ha végül a teljes anyagot megismerhetnénk, mert időszerű lenne látni a CIA és az FBI felelősségét az ügyben – világít rá. Népszerű teória ugyanis, hogy Kennedyt a CIA, vagyis az amerikai hírszerzési hivatal ölette meg. Németh Bence ezt nem tartja valószínűnek, túl sokat kockáztatott volna a szervezet egy elnökgyilkossággal. A merénylettel kapcsolatos felelősségüket firtatni azonban szerinte sem elrugaszkodott ötlet.– A jelenlegi adatok alapján úgy tűnik, hogy már előzetesen is nagyon sok hibát követtek el a hatóságok. Teljesen amatőr módon álltak hozzá a dologhoz. Hiába figyelték például Oswaldot, sem egy korábban általa elkövetett merénylet kísérlettel nem hozták kapcsolatba, sem azt nem vették észre, hogy fegyvert vásárolt. De akár a két nappal későbbi lelövését is ide vehetjük, hiszen a hatóságok képtelenek voltak megvédeni a rájuk bízott gyanúsított életét – fejezi be.