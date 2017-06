Tudja mennyit ér a Nagy-korallzátony?

Ötvenhat milliárd ausztrál dollárt (11 ezer 734 milliárd forint) ér a Nagy-korallzátony, és kulcsfontosságú szerepet játszik Ausztrália gazdaságának támogatásában - állapították meg szakértők.



A Deloitte Access Economics tanácsadó cég jelentése szerint a világörökségi helyszínek közé tartozó Nagy-korallzátony 6,4 milliárd ausztrál dollár gazdasági bevételt generál évente, és nagyjából 64 ezer ausztrálnak biztosít munkahelyet egyebek között a turisztikai szektorban - írta a BBC News.



A dokumentum szerint több erőfeszítésre lenne szükség a koralltelep megóvása érdekében. "Ez a jelentés egyértelmű üzenete annak, hogy a Nagy-korallzátony mint ökoszisztéma, mint gazdasági hajtóerő és mint globális kincs túlságosan fontos ahhoz, hogy elveszítsük" - húzta alá Steve Sargent, a tanulmányt megrendelő Great Barrier Reef Foundation igazgatója.



A szakemberek gazdasági modellek révén számolták ki, hogy a korallzátony 29 milliárd ausztrál dollárral járul hozzá az ország turisztikai, és 3,2 milliárd ausztrál dollárral a rekreációs szolgáltatásokból eredő bevételeihez, illetve "nem közvetlen" módon további 23,8 milliárd ausztrál dollárt hoz a konyhára.



Az eredményeket hat hónapnyi tudományos és gazdasági vizsgálatokra, valamint egy 11 ország több mint 1500 lakójának bevonásával készített felmérésre alapozták. Sargent szerint az adatok alapján a Nagy-korallzátony értéke tizenkétszerese a sydneyi operaházénak.



A világ legnagyobb korallzátonya jelenleg történelme legsúlyosabb fehéredését éli át. A leginkább érintett terület a Port Douglas turistavárostól északra lévő régió: itt a sekélyvízi korallok mintegy 70 százaléka már elpusztult, de a Cairns és Townsville közelében lévő területeket is erősen érinti a fehéredés.



A korallok nagyon érzékeny organizmusok, amelyeknek meghatározott hőmérsékletre van szükségük. Szimbiózisban élnek bizonyos egysejtű algákkal, ezektől nyerik színüket is. Ha növekszik a hőmérséklet, a korallok kilökik az algákat, ezzel színüket is elveszítik. Ha ez a helyzet túl sokáig áll fenn, a korallok teljesen elhalnak.



A fehéredés oka a kutatók szerint elsősorban a klímaváltozás és ezzel összefüggésben az óceánok felmelegedése, de komoly kockázatot jelentenek a tengervízbe jutó mezőgazdasági és ipari szennyező anyagok, a part menti települések fejlesztése és az illegális halászat is.