Tudósok szerint egy kis holdja is lehet a Kuiper-öv MU69 nevű égitestnek

A New Horizons űrszonda új célja, a MU69 nevű égitest körül kis hold keringhet a misszióban részt vevő tudósok friss felfedezése szerint.Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) űrszondája 2015 júliusában elsőként repült el a Pluto törpebolygó mellett. Új úti célja, az MU69 közelébe 2019 első napján érkezik, csupán 3500 kilométerre fog mellette elszáguldani - írta a BBC hírportálja.

Nemcsak az emberiség történetének legtávolabbi felfedező útjának vagyunk tanúi, hanem a legősibb, legkezdetlegesebb égitest felderítésének is.

Soha nem láttunk még ehhez foghatót.

Természetesen számos üstökössel volt már dolgunk, melyek a Kuiper-övből érkeztek, útjuk a Naprendszer belső tájain át vezetett, ahol változhattak, különösen, ha a Nap közelében is jártak. Ezen kívül sokkal kisebbek is

A 30-40 kilométer átmérőjű égitestről nagy felbontású képeket készít, műszerei adatokat rögzítenek. A New Horizons ekkor mintegy 6,5 milliárd kilométerre lesz a Földtől.A küldetéssel a tudósok új információkhoz jutnak a Naprendszer külső, fagyos részéről, a Kuiper-övről, ahol a Pluto is kering, ám MU69 még 1,61 milliárd kilométerrel távolabb van a Földtől.- magyarázta Alan Stern, a New Horizons vezető kutatója.Hozzátette, hogy a Rosetta űrszonda üstököse, a Csurjumov-Geraszimenko 67P ezerszer elférne az MU69-ben.A New Horizons és az égitest találkozójának előkészületeiről az amerikai geofizikai társaság őszi ülésén számoltak be. Az új kutatásokból nemcsak az derült ki, hogy az MU69 körül kis hold keringhet, de az is, hogy talán maga az égitest is két darabból állhat.Az MU69 megközelítéséhez augusztusban kell az első pályamódosításokat tenni. Megfigyelésekkel ellenőrzik, nem kell-e az űrszondának távolabb elhaladnia az égitesttől.Az első képek 2019 január elsején, közép-európai idő szerint hajnali 6.33-kor várhatók.