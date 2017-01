Vodka helyett kásával melegszünk

Tudta?



Öltözködjünk rétegesen, mert jobban szigetel: az egyes rétegek közötti levegő is segít távol tartani a hideget. A sapka nélkülözhetetlen: nemcsak a füleket védi a fagyási sérüléstől, hanem a fejen keresztüli hőleadást is akadályozza.

Üres gyomorral sokkal nehezebb elviselni a hideget.

A magyar népi gyógyászatban régen átmelegítő ételként ajánlották a hajdinakását, a tönkölybúzát, a hagymát, a mézet. A fűszerek közül sem véletlenül lett a téli ünnepkör kedvence a fahéj, a szegfűszeg, a gyömbér, az ánizs, illetve a téli disznótorok elengedhetetlen kelléke a paprika, a bors és a fokhagyma.

Ne menjen utcára közvetlenül fürdés, mosakodás után, és használjon kezére, arcára zsíros hidratálókrémeket. Nagy hidegben a bőr kiszárad, kirepedezik, mikrosérülések, fagyások jelennek meg rajta.

A január a leghidegebb

Nagy hideg esetén szabadtéren kerüljék a megerőltető tevékenységeket! Csak annyit tartózkodjanak a szabadban, amennyit nagyon muszáj! Az orr- és szájnyílásokat fedjék el, hogy tüdejüket a hideg levegőtől megóvják! Jó napszemüveg használata ajánlott a nagy és összefüggő hófelülettel borított tájakon – figyelmezteti a Kanadába készülőket egy utazási kalauz.Az észak-amerikai kontinens nagy részén elterülő ország a világ második legnagyobb állama, és egyben az egyik leghidegebb is. A tartós –40 Celsius-fokon sem lepődnek meg az ott élő emberek. Ehhez képest mi már előre tartottunk a hétvégi kemény mínuszoktól. Hazánkban a –20 Celsius-fok már komoly hírértékkel bír. Pedig a mérsékelt övön is jellemző januárban, a tél leghidegebb hónapjában a –10 alatti zord hőmérséklet.

Föld alatti város

– Legalább elfagynak a vírusok, baktériumok – biztat Rázsi András . A miskolci meteorológiai szolgálat veszélyjelzőjétől megtudjuk: a hét második felében a Kárpát-medencébe érkezett sarkköri hideg légtömeg segítségével a légkör megtisztult a szmogtól. Nem beszélve arról, hogy ez a hideg hosszú távon is takarít, a mezőgazdászok is üdvözölni szokták az ilyen tartós fagyokat, hiszen később kell elkezdeni a védekezést a különböző gombás fertőzések ellen.Nem csak legenda, hogy a kanadai Montrealban létezik egy föld alatti alagútrendszer, amely szinte egy párhuzamosan működő város a város alatt. Állítólag a 3,5 milliós Montrealban körülbelül félmillió ember használja naponta a lenti utakat, főleg a fagyos téli hónapokban. A La Ville Souterraine vagy Reso néven ismert „város" alapja egy több mint 30 kilométeres, légkondicionált alagúthálózat, amelynek 120 bejárata van.

A hőségben többen halnak meg

A 32 kilométer hosszú La Ville Souterraine-t (Reso) a hatvanas években kezdték építeni. Összesen 11 metróállomást köt össze. Van itt 40 mozi, 7 szálloda, 1200 iroda, 40 bank, 2000 üzlet és butik, 2200 apartman és öröklakás, 200 étterem, sportközpontok, kiállítótermek, múzeumok és még egyetemek is. Fotó: Wikipédia

A metróval is bejárható föld alatti városrész egy sor felszín alatti és természetesen felszíni iskolát, szállodát, bankot, buszpályaudvart, metrót köt össze, de az alagutakban is megtalálhatók a szolgáltatóegységek, üzletek, irodák. Mindezek után már nem is olyan meglepő, hogy az itt élők speciális libatollból készült, bokáig érő tollkabátokat viselnek a legszívesebben a nagy hidegben – tudjuk meg egy helybelitől.Földünk másik, leghidegebb területe Oroszországban Szibéria, ahol a szóbeszéd szerint emiatt rájárnak az emberek a vodkára. Legyünk akár itt, vagy Észak-Európa hidegebb tájain – Finnországban, Norvégiában –, esetleg Magyarországon, a hidegben ne alkohollal próbáljuk felmelegíteni magunkat!

Ettől minden didergőt óva intünk! Az alkohol csupán „érzéstelenít", nem szenvedünk a hidegtől, de attól az még ugyanúgy veszélyeztet: kihűlhetünk vagy fagyási sérüléseket is szerezhetünk. Inkább öltözzünk fel és mozogjunk. Az idősekre, a hontalanokra figyeljünk oda, mert ők és a gyerekek rosszabbul viselik a téli mínuszokat!Rázsi Andrástól azt is megtudjuk, bármilyen furcsa is, de az európai embernek a legnagyobb ellensége nem a hideg, hanem a meleg. Sokkal több ember hal meg a hőségriadók, mint a nagy fagyok idején.