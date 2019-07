Nem fogja elhinni, hogyan rázta le a rendőrt ez az autós - Videó

Hazánkban a legtöbben leállnának az út szélére, ha egy rendőrautó rávillogna. Persze nálunk is akadnak kivételek, de rendőrautót lerázni nem sok embernek sikerül, nem is tanácsos megpróbálni. Ebben az esetben viszont az autós olyan dolgot vállalt be, amit nem biztos, hogy bárki utána csinálna, sőt, életveszélyesnek mondható.