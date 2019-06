Közel tízezren úszták át idén a Balatont - sok-sok fotó

Idén 37. alkalommal rendezték meg a Lidl Balaton-átúszást, amelyen ezúttal 9724-en vettek részt. Mindez azt jelenti, hogy az esemény történetében az úszók összesen immár több mint egymillió kilométert tettek meg.Szombaton az időjárási körülmények tökéletesek voltak, így már az első kiírt időpontban meg tudták tartani a nagy hagyományú rendezvényt, ennek is köszönhetően ez volt az egyik legnépesebb Balaton-átúszás.A résztvevők a szokásoknak megfelelően az északi partról, Révfülöpről vágtak neki az 5,2 kilométeres távnak. A víz hőmérséklete 26 Celsius fokos volt, ugyanakkor az enyhe nyári szél miatt kisebb hullámokkal azért meg kellett birkózniuk a korai órákban úszóknak.Az eseményen több mint ezer magyarországi település képviseltette magát, emellett 36 országból érkeztek még indulók. A résztvevők több mint egyharmada nő volt.A profik is vízbe ugrottak, a férfiaknál a nemrég Balatonfüreden világkupagyőztes Rasovszky Kristóf, Papp Márk és Székelyi Dániel gyakorlatilag végig együtt úszva 1 óra 1 perc alatt ért célba, a nőknél pedig ott volt a mezőnyben a medencés gyorsúszás specialistája, Késely Ajna is, aki 1 óra 17 perc alatt teljesítette a távot.