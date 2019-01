Márki-Zay Péter felesége is érintett a gyermekük megölésével vádolt oltásellenes házaspár perében

A Te Szülésed Kft. ügyvezetője ebben az időszakban a hódmezővásárhelyi polgármester, Márki-Zay Péter volt. Ez a cég volt az első, amely intézményen kívüli szülésekkel kezdett foglalkozni 2011-ben, mikor a törvény ezt lehetővé tette. 2015 februárjában tragédia árnyékolta be a szülőház működését, egy kisbaba meghalt, de a cég vezetői szerint ennek semmi köze nem volt ahhoz, hogy a kicsi intézményen kívül született. Az intézmény a honlapján szereplő értesítés szerint rövidesen, idén márciusban bezár.

15 év börtönt kaptak az agárdi szülők, akik halálra éheztették kisfiukat

A nagyszülők is ennyit kaptak. Nem érzik magukat felelősnek, az apa szerint kisfia a szokásosnál is vidámabban ébredt halála napján.

A bizonyítási eljárás során pénteken tanúként meghallgatták a szülésznőt, Márki-Zayné Vincze Feliciát, aki a kis Endre születésénél egy gyakornokkal együtt segédkezett. Bár a protokoll szerint a szülésnél a szintetikus K1-vitaminból, az ún. fitomenadionból a születéskor kell megkapni az első adagot az újszülöttnek, ezúttal ez nem történt meg - írja a 24.hu A bíró kérdésére Vincze Felicia azt felelte, csak akkor szokott K-vitamint adni, ha a szülő kéri, és ő ellátta azzal a tanáccsal L-éket, hogy legkésőbb öt napon belül adjanak a babának K-vitamint, és ez szerepelt a születés után átadott dokumentációban is. A vádlottak azt vallották, nem emlékeznek arra, hogy ilyen információ elhangzott volna. A bíró szerette volna látni a szülészeti cég szerződését a vádlottakkal, de a szülésznő azt felelte, hogy az már nincs meg.Amikor az ügyész azt firtatta, hogy ismerik-e a K-vitamin profilaxisra vonatkozó irányelveket, Márki-Zayné azt felelte, hogy azok amúgy sem jogszabályok. Erre az ügyész azzal reagált, hogy az irányelvek valóban nem törvények, de az egészségügyi törvény szerint kötelező őket betartani.Szerettük volna megkérdezni Márky-Zay Felíciát a történtekről, illetve azok esetleges összefüggéséről a születésház bezárásával, de a megkeresésünkre ezt reagálta:Nem szeretnék nyilatkozni és politikai okokból semmilyen módon sem szeretnék szerepelni az erről szóló hírekben.A mai tárgyalásra beidézték a család gyermekorvosát, Mile Gabriellát is. Mile az az orvos, aki az agárdi „fényevő" szekta tagjainak gyermekorvosa is volt. Abban az ügyben, 2016-ban egy kisfiú meghalt, mert halálra éheztették a szülei, akik azt hitték, hogy a „prána-táplálkozás" fogja életben tartani. 2016-ban az orvost foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésért az ügy hatodrendű vádlottjaként két év börtönre ítélték, egy évre felfüggesztve.