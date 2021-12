A könyv lényegében azt mu­tatja be, hogyan lett Mikulás a Mikulás. Vidám, kalandos és időnként megható karácsonyi történet, amellyel tökéletesen lehet hangolódni az ünnepi időszakra. És bár ifjúsági re­­gény, mint tudjuk, lélekben a felnőttek is gyerekek még, főleg, ha karácsonyról van szó, így bátran ajánlható mindenkinek. Tényleg csak zárójelben pedig megjegyezzük, hogy a regény alapján készült film már elérhető a Netflixen. Ha javasolhatjuk, előbb olvassák el a könyvet, aztán kuckózzon be együtt a család, és nézzék meg egy hideg estén együtt a filmet is.