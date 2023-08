A csütörtökön a magyar fővárosban szinte egyhangúlag újraválasztott brit sportvezető az M1 aktuális csatornának adott interjúban elégedetten nyilatkozott, dicsérte a szervezők munkáját, a stadiont és a magyarok hozzáállását.

Minden feltétel adott a jó világbajnoksághoz, szurkolok, hogy jól sikerüljön, az előjelek mindenképp jók!

– mondta az utolsó WA-elnöki ciklusát megkezdő Sebastian Coe.

A feltételek adottak egy kiváló versenyhez, a legfontosabb összetevője a sikeres vb-nek azonban a magas színvonalú versenyek és a csúcsdöntések, ami 2023 produkcióit tekintve szinte borítékolható.

Idén már négy atléta hat számban döntötte meg minden idők legjobbját, s ők valamennyien indulnak a vb-n.

Az idei csúcshalmozó a kenyaiak középtávfutója, Faith Kipyegon, aki június elején egy héten belül az 1500 és az 5000 méter világcsúcsát is megfutotta, majd július 21-én egy mérföldön is megtette ugyanezt.

Kipyegon az 1500 és az 5000 rajtjánál is ott lesz, s noha mindkét számban első számú esélyes – előbbiben toronymagasan –, nagy csatára kell felkészülnie. Ott lesz ugyanis – mások mellett – Sifan Hassan a mezőnyben, aki a tokiói olimpiához hasonlóan Magyarországon is triplázni fog, 1500, 5000 és 10 000 méteren is futni fog.