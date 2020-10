Ozzy Osbourne végre hozzánk is eljön

2022. február 2-án érkezik a sötétség ura.

A Rock and Roll Hírességek Csarnokának újonca, a Grammy®-díjas énekes és zeneszerző OZZY OSBOURNE bejelentette NO MORE TOURS 2 turnéja közelgő angol és európai koncertjeinek új időpontokra történt átszervezését.

Tekintettel a jelenlegi helyzetre, a 2020 októberére tervezett hat hetes koncertkörút 2022-ben kerül lebonyolításra. Az új dátumokat kapott arénaturné 2022. január 26-án indul majd Berlinben, és egy vadonatúj várossal is bővült:

2022. február 2-án a Budapest Arénában lép fel Ozzy Osbourne!

A budapesti koncertre elsőként a regisztrált Live Nation tagok tudnak belépőt venni október 30-án 10 órától.

A teljeskörű jegyértékesítés 2020. november 2-án 10 órakor kezdődik a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon keresztül.

OZZY üzenete:

“Óriási köszönetet szeretnék mondani rajongóimnak kitartásukért és türelmükért. Alig várom, hogy újra találkozzunk. Addig is vigyázzatok magatokra. Isten áldjon mindnyájatokat! Szeretettel: Ozzy.”

A 2022-es európai turné állomásai: Január 26. Berlin Mercedes-Benz Arena

Január 28. Prága O2 Arena

Január 31. Zürich Hallenstadion

Február 2. Budapest Budapest Aréna*

Február 5. Madrid WiZink Center

Február 8. Bologna Unipol Arena

Február 11. Mannheim SAP Arena

Február 14. Hamburg Barclaycard Arena

Február 17. Helsinki Hartwall Arena

Február 19. Stockholm Friends Arena

Február 21. Dortmund Westfalenhalle

Február 24. München Olympiahalle

Február 27. Nottingham Motorpoint Arena

Március 1. Dublin 3Arena

Március 4. Birmingham Resorts World Arena

Március 7. London The O2

Március 9. Manchester AO Arena

Március 12. Newcastle Utilita Arena

Március 14. Glasgow The SSE Hydro *új dátum, az előzenekar később kerül bejelentésre.