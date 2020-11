Részegen látott el egy vajúdó nőt az orvos, meghalt a kismama

Az 51 éves doktornő ittas állapotban készítette elő az altatásra a kismamát, amikor komplikációk léptek fel a szülésnél. Mivel rosszul kötötte be a lélegeztetőgépet, a nő meghalt.

Helga Wauters kilenc pohárnak megfelelő alkoholmennyiséggel a szervezetében látott el egy vajúdó kismamát. Ugyanis a 28 éves nőnél komplikációk léptek fel a szülés során. Ezért az aneszteziológus készítette elő az altatáshoz – írja a Life.hu.

Csakhogy mivel nem volt teljesen beszámítható az alkohol miatt, rosszul kötötte be a lélegeztetőgépet, mert a pipa nem jó helyre került a légcsőben, és nem megfelelően állította be a gépet.

A páciens súlyos agykárosodást szenvedett, mert hirtelen rengeteg oxigén került az szervezetébe, gyakorlatilag felrobbantak a szervei. Négy nappal később összeomlott a keringése és meghalt.

Az orvos bűnösségét csak most, 6 évvel a történtek után sikerült bizonyítani, és kiderült, hogy másik munkahelyéről is azért rúgták ki, mert ott is részegen dolgozott – írta a Mirror.