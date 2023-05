A Mátrai Művészeti Napok 2004 nyarán szerveződött, első alkalommal egy 9 napos rendezvénnyel. A Mátrából 2013-ban indult ország- és Kárpát-medencei útjára, idén többek között Kecskemét és Lakitelek is otthont adott a Muzsikál az erdő rendezvénysorozatnak. Lakitelek Tőserdőn a Holt-Tisza partja adott otthont a rendezvénynek. A szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Technikum öt önkéntes diákkal – Kormányos Barbara 9/B, Sógor Nikolett 9/B, Galatz Ferenc 9/A, Gotthard Mátyás 9/A, Nebl Leon Gyula 9/A osztály – segítette a rendezvény megvalósulását. A feladataik közé tartozott a kipakolás, területrendezés (nyesés, talajegyengetés), a sátrak és egyéb technikai eszközök pakolása és összeállítása, valamint a látogatók és vendégek útbaigazítása is. A rendezvény főszervezője Szabó Lajos erdőmérnök elégedett volt a diákok munkájával és a jövőben is számít hasonlóan eredményes együttműködésre.