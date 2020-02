Sorozatunkban ezúttal az esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekre, felvetésekre válaszoltak a fogyasztóvédők. Nem mindegy, hogy foglalót vagy előleget adnak a kiválasztott menyasszonyi ruháért.

– Esküvőnket a filmekben gyakran látható dekorációval, terítéssel képzeltem el, megmutattam azt a jelenetet, ahol ott a megvalósítandó összkép. Mégsem kaptam meg a várt eredményt – mit tehetek?

Hibás teljesítés?

– Az esküvőkhöz kapcsolódó szolgáltatások komoly egyeztetést igényelnek. Nem elég a hangulat, összkép bemutatása, hacsak nem egy régóta ismert szakember áll a rendelkezésünkre, akinek minden munkáját ismerjük és ő is ismer minket. Fontos, hogy a szolgáltatás feltételeit, részleteit is meghatározzuk – lehetőleg írásban. Ekkor az esetleges félreértések is hamar tisztázhatók, megtudhatjuk, hogy mindenki ugyanarra gondolt-e. Másik előnye az írásbeliségnek, hogy utólag számonkérhető az eltérés. A felek könnyebben bizonyíthatják korábbi igényeiket, esetleges figyelmeztetésekeit. Így a hibás teljesítés szabályainak megfelelően kérhető a szolgáltatás díjának csökkentése, szélsőséges esetben teljes visszafizetése.

Az előleg más

– Eltetettem egy menyasszonyi ruhát, azonban néhány héttel később egy másik helyen találtam sokkal inkább hozzám illő ruhát. Szerettem volna visszakapni az első helyen átadott összeget, ám a vállalkozás ezt megtagadta, mert szerintük foglaló volt. Lehetséges ez?

– A polgári törvénykönyv alapján a foglaló a szerződés biztosítékául szolgál. Megkötésekor átadott pénzt vagy más dolgot azonban csak akkor lehet foglalónak tekinteni, ha ez a rendeltetése a szerződésből kétségtelenül kitűnik. Tehát jelen esetben akkor beszélhetünk foglalóról, ha ez a pénz az átadásakor egyértelműen foglalóként szerepelt az aláírt dokumentumban. Vagyis a szerződésben kifejezetten rögzíteni kell, hogy a foglaló jogcímen adják át a másik félnek az összeget.

Visszajár!

Ha nincs ilyen egyértelmű utalás, akkor az átadott pénz előlegnek fog minősülni és nem foglalónak. Ha fent leírtak alapján valóban foglalóról van szó, akkor az nem jár vissza, hiszen ön állt el a szerződéstől. Amennyiben csak előlegről beszélhetünk, akkor az az átadott összeg a szerződés bármely okból történő meghiúsulása esetén visszajár, tehát jelen esetben is, ezért fontosak a részletek.