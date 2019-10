Rászorulók és a helyi gyerekek ebédjéhez nevelik a disznókat

Önkormányzati tulajdonú telken nevelnek disznókat közmunkások Ópusztaszeren. A felhizlalt állatok feldolgozás után visszakerülnek a falu konyhájára, ahol a helyi gyerekeknek és a szociálisan rászorulóknak főznek belőle ebédet.

Négy éve döntött úgy az ópusztaszeri önkormányzat, hogy disznótartásba fog. Saját étkeztetésükhöz állítják így elő az alapanyagot, amely nemcsak olcsóbb, de jobban is ellenőrizhető ezáltal.

Önkormányzati sertéstelepen

– Idén 35 disznót hiuzlalunk az önkormányzati ingatlanon létrehozott sertéstelepen – mondta el Makra József polgármester. – Nagyjából háromnegyed évig nevelik őket, majd Felgyőre viszik feldolgozásra. Egyszerre 2-3 disznót vágatunk le, hiszen 150-200 kilósra is meghíznak. A kész hústermékeket lefagyasztjuk, és ebből főznek a konyhán, ahol naponta 250 adag étel készül bölcsődéseknek, óvodásoknak, iskolásoknak, illetve a szo­­ciális étkeztetésben részt vevőknek, akikhez a tanyagondnok szállítja ki az ebédet. Egy-egy vágás után például mindig van disznótoros: a hurka-kolbásznak nagyon szoktak örülni – mesélte a falu vezetője.

Közmunkában gondozzák az állatokat

–Hízó, süldő is van most az állományban – mutatta a telepet Loj Imre. Ő és két társa közmunkában gondozzák az ál­latokat. Mint elmondták, egész napos elfoglaltságot jelentenek a jószágok, hiszen a napi két etetés mellett aljazni is kell őket, és persze figyelni, nem betegedett-e meg valamelyik, vagy nem kezdik-e ki egymást az összezárt állatok. – Korpával kevert tápot kapnak, és amikor van, mindig jár hozzá valami zöld is – beszélt a takarmányozásról.

A helyi hústól finomabb az étel

Makra József elmondta, amióta saját húst szolgálnak fel, sokkal kevesebb a visszavitt étel. Ehhez persze az is hozzájárul, hogy házias ízekkel főznek a konyhán, és mindig a gyerekek ízlésvilága szerint alakítják a menüsort.