Idén közel járnak egymáshoz Naprendszerünk óriásbolygói, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz. Júniusban a hajnali égen nyílt alkalom gyönyörködni a bolygófüzérben. A négy gázóriás időközben átvándorolt az esti égre, és az ősz folyamán szembenállásba kerülnek a Nappal. Ez különösen kedvezővé teszi megfigyelésüket, ugyanis ilyenkor a legfényesebbek és a legnagyobb látszó átmérőjűek – olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló közleményében.

Ebből az alkalomból nyitja meg a kapuit a látogatók előtt a Svábhegyi Csillagvizsgáló, ahol október 1-jén az Óriásbolygók éjszakáján, Budapest legnagyobb obszervatóriumi távcsöve mellett tucatnyi bemutató távcsővel vehetik majd szemügyre a látogatók a Naprendszer óriásait.

A távcsöveken kívül további interaktív programokkal, így fénykísérletekkel, meteoritsimogatóval és „bolygószagolóval” is készülnek a szervezők.

A szembenállás, más néven oppozíció során a Föld épp a bolygó és a Nap között van, ilyenkor kerülünk a legközelebb adott bolygószomszédunkhoz. A Szaturnusz augusztus 14-én, a Neptunusz szeptember 17-én került szembenállásba, a Jupiter pedig szeptember 26-án, az Uránusz november 9-én jut abba. Szembenálláskor a legnagyobb a bolygók látszó átmérője és ilyenkor a legfényesebbek is. A Jupiterre ez most különösen igaz: most jut a legközelebb a Földhöz, így szabad szemmel nézve is igézően fényes, távcsőben pedig a legnagyobb teljes bolygókorong figyelhető meg, ami a Földről elképzelhető.

Az esemény része a Nemzetközi Csillagászati Unió: 100 óra csillagászat nevű kezdeményezésének, mely októberben egy 100 órás bemutató kampányban hívja fel a figyelmet a csillagos égbolt szépségeire. A rendezvénysorozat ideje alatt világszerte szerveződnek a csillagászati bemutatók és nagyközönségnek szóló események, a Svábhegyi Csillagvizsgáló az Óriásbolygók Éjszakájával csatlakozik az eseményhez.

A programra online és a helyszínen is lehetőség lesz jegyet váltani. Akik az október elsejei eseményről lemaradnak, egész októberben megfigyelhetik az óriásbolygókat a Svábhegyi Csillagvizsgáló péntek és szombat esti előregisztrációs bemutatóin.