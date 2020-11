Eltűnt remekműveket hoznak vissza a képernyőre

A Samsung az Eltűnt Remekművek #MissingMasterpieces kezdeményezés keretein belül elhozza az otthonokba a világ legjelentősebb, ikonikus, eltűnt műtárgyait.

A digitális tárlat olyan kivételes alkotásokat foglal magába, amelyeket ma sehol nem lehet teljes, eredeti fizikai valójukban megtekinteni, hiszen elképzelhető, hogy örökre nyomuk veszett. Az alkotások, amelyek között magyar festmény is szerepel, most először tekinthetők meg együtt, egy virtuális tárlatban. Amellett, hogy bemutatja az értékes darabokat, a kutatáshoz és akár a remekművek megtalálásához is hasznos tippeket nyújthat.

Megtekinthetők olyan műtárgyak, mint a Kilátás az Auvers-sur-Oise-re, amelyet a rablók az 1999-es újévi ünnepségeket kihasználva loptak el, filmekbe illő módszerrel. A felálványozott épületet megmászva, a betört tetőablakon keresztül egy kötéllétrán ereszkedtek le, majd a menekülés közben füstbombát is használtak, hogy eltűnhessenek.

Köztük van a Chloe és Emma című alkotás Barbora Kysilkovától, amelyet nyitvatartási időben loptak el egy norvég múzeumból. A tolvajok 200 szöget húztak ki, hogy a képet hibátlan állapotban tudják kivenni keretéből.

Az Eltűnt Remekművek kiállításon olyan, világszerte elismert művészek, mint Van Gogh, Cézanne és Monet által alkotott festmények láthatók, amelyek közül néhány elképzelhető, hogy már soha nem kerül elő. A digitális tárlat mindenkinek lehetővé teszi, hogy még inkább megismerje ezeket az egyedülálló műalkotásokat.

Minden évben több millió euró összértékű műkincs tűnik el, a közelmúltban bevezetett kijárási tilalom és lezárások kezdete óta pedig már hat értékes tárgynak veszett nyoma, közöttük Van Gogh Tavaszi kert című festményének, amelyet a festő születésének 167-dik évfordulóján loptak el.

A művészetek szerelmesei és az amatőr detektívek egyaránt segíthetik az eltűnt műtárgyak utáni nyomozásokat azáltal, hogy megosztják a tippjeiket, elméleteiket vagy akár az általuk felfedett nyomokat a #MissingMasterpieces hashtaggel.

Az Eltűnt Remekművek 12 tárgyból álló tárlata a The Frame tulajdonosok számára, valamint a Samsung oldalán ingyenesen megtekinthető.

Tájkép (1917)

Nemes-Lampérth József, Magyarország

Utolsó ismert helye: Magyarország

Nemes-Lampérth József magyar képzőművész gyönyörű tájfestménye egyike volt annak a két magántulajdonban lévő alkotásnak, amelyek eltűntek a debreceni MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ raktárából.

Borítóképünkön a The Frame