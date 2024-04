Tehát a hagyományos képviselői feladatomon túl, ami arról szól, hogy képviseljem a parlamentben a választókerületemben élőket, megtartsam a fogadóóráimat, magamra vállaltam, a közösségépítést is. Egyébkét az emberek igénylik is, hogy megjelenjek az ilyen és hasonló rendezvényeken, hiszen ilyenkor elmondhatják a véleményüket, észrevételeiket, és esetleg kéréseiket. Tulajdonképpen minden ilyen esemény egy nagy fogadóóra is egyben. Ezt pedig nem csak a választóim, hanem én is élvezem, hiszen mindig szerettem az emberek között lenni, első kézből hallani, hogy mit gondolnak akár a világ, akár szűkebb hazájuk dolgairól