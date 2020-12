Nem kamuprofilt készít a Tinderen? 10 ezer dollárt nyerhet

A legtöbben saját tapasztatunkból tudjuk, az online világ milyen megtévesztő lehet. Az még a legkevesebb, hogy az életkor, az alkat adatai félrevezetőek, hogy néha még csak nem is emlékeztet valódi tulajdonságaira az internetes partner profilja.

A fölösleges, úgyis kiderülő átverések visszafogásáért indított kampányt a dús idomú, magát minden felületen igazi alakjával megmutató, balhés amerikai rapper.

Mint ezen az oldalon látható, Megan Thee Stallion rapper és a Tinder összesen egymillió dollárt ajánl fel a magukat odatevő párkeresőknek.

A rapper kihívása #PYOTChallenge kampány néven fut, s a célja – nyilván némi reklám mellett, tán a Google társkeresőjét is ellensúlyozandó – csupán annyi, hogy megjutalmazza a hitelességet.

Egyenként 10 ezer dollárt kapnak a játékban részt vevő szerencsések, s mivel összesen egymillió dollárt akarnak ebből az alkalomból szétosztani,

A kihívás december 31-én zárul, nyerteseket 2021. január 17-én hirdetnek.

Megan Thee Stallion egyik utolsó nagy port kavart – nem éppen zenei – eseménye az volt, hogy Tory Lanez rapper állítólag simán lábon lőtte Hollywood Hills-ben. A meglőtt nem sokat tétovázott: rögvest írt egy slágert Shots Fired címmel. Tory másként látja a dolgot, inkább magyaráz.

⏰ will 🗣 … and the truth will come to the light … I have all faith in God to show that … love to all my fans and people that have stayed true to me & know my heart … a charge is not a conviction . If you have supported me or meg thru this , I genuinely appreciate u .

— Tory Lanez (@torylanez) October 9, 2020