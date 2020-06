Önvezető autókat tesztelnek Magyarországon

Intelligens útszakasszá alakították át a csornai elkerülő út északi szakaszát. Szenzorokkal, kamerákkal, radarokkal, lézerérzékelőkkel szerelték fel, melyek lehetővé teszik a részben, vagy teljesen önvezető járművek tesztelését. Egyedülálló méréseket végeznek el a szakemberek a napokban.

A jövőben a közutakon okos, illetve intelligenciával nem rendelkező járművek roboghatnak majd. Hogy ez így is legyen, a napokban a csornai elkerülőn végzik el a speciális méréseket a szakemberek. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem partnerei a vizsgálatokban a Magyar Közút Nonprofit Zrt., illetve hazai és külföldi járműgyártók és kommunikációs cégek. A programot az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatja – számol be a Kisalföld.

A projekt első kilométereit tehát a csornai elkerülőn tették meg a vizsgálatokban résztvevő autók, ahol kiépítették az ehhez szükséges infrastruktúrát. Világviszonylatban is kiemelkedő és a jövő szempontjából meghatározó mérések kezdődtek el.

A projektet bemutató rendezvényen pénteken elhangzott: a magyar-osztrák innovációs együttműködés az önvezető technológiák és okos közlekedési infrastruktúrák fejlesztését szolgálja. Dr. Szalay Zsolt, a műszaki egyetem tanszékvezetője hangsúlyozta: a jövő közlekedésére az úgynevezett mixed traffic, azaz a vegyes közlekedés lesz jellemző. Lesznek ugyanis autonóm, vagyis önvezető járművek és olyanok is, melyek semmilyen intelligenciával nem rendelkeznek. Ahhoz, hogy a rendszereket biztonságosan lehessen kezelni, illetve egymással kommunikálni és biztonságosan közlekedni tudjanak, fejleszteni kell a járművek és a közutak intelligenciáját is.

Csornán pénteken be is mutatták: nem csak az autókat szerelték fel kamerákkal, lézeres érzékelőkkel, radarokkal, hanem az elkerülő érintett szakaszát is. Ezek a berendezések vizsgálják folyamatosan a környezetet. A rendszer kommunikációját és az adatfeldolgozást az 5G hálózat biztosítja nagy sávszélességű adattovábbítási képességével. Dr. Szalay Zsolt kiemelte: olyan járművek vehetnek részt a tesztelésben, melyek rendelkeznek ultra nagy felbontású térképpel, centiméter pontosságú, valós idejű helymeghatározó berendezéssel. A mérési adatokat utólag rekonstruálják. A kutató hozzátette: a hosszú táv cél olyan eredmények elérése, melyek a valós idejű elemzést teszik lehetővé.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a bemutatón hangsúlyozta: a magyar iparban a high tech technológia aránya hetven százalékos, amivel hazánk Németországgal együtt az elsők között van. Kiemelkedő a csúcstechnológia jelenléte a járműgyártásban, ezen belül is a kutatás-fejlesztésben.

A tárcavezető kiemelte: az önvezető, autonóm járművek kutatását a kormány is támogatja. Ennek jegyében alakítják ki a zalaegerszegi tesztpályát.

Biztosítják az angol nyelvű autonóm járművekkel, illetve a mesterséges intelligenciával kapcsolatos képzéseket, kutatásokat.

„Három éve arra is lehetőség van, hogy a megfelelő minősítéssel rendelkező gyártók járműveiket közútjainkon is vizsgálni tudják”-hívta fel a figyelmet Palkovics László.

Borítókép: Önvezető autók tesztje az M86-os út csornai elkerülő szakaszán Csorna közelében 2020. június 25-én