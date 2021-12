Az idén 25 éves Baptista Szeretetszolgálat újra megnyitotta a belváros szívében, a Városháza téren álló Cipősdoboz Vár kapuit, ezzel elindult az idei gyűjtési időszak, mely december 19-ig tart. Ez idő alatt bárki leadhatja itt, vagy akár az országosan közel négyszáz gyűjtőponton az összekészített cipősdoboz ajándékokat.

A Cipősdoboz várban minden nap a tündér és a várkapitány fogadja az adakozókat, a kicsik és nagyok mesebeli környezetben helyezhetik el dobozaikat, melyeket a Szeretetszolgálat juttat el a rászoruló gyerekekhez.

„Egész életemben erre vágytam”- így ujjongott ugrándozva egy szőke hosszú hajú kislány Kelet-Magyarországon, amikor meglátta a cipősdobozba csomagolt játékot tavaly. Ezért az örömért, a nélkülöző gyermekek boldog karácsonyáért dobozolunk – mondja a Baptista Szeretetszolgálat elnöke, dr. Szilágyi Béla. Minden kollégám, önkénteseink és partnereink szeme előtt csak az lebeg ebben az időszakban, hogy minél több doboz elkészítésére buzdítsuk az embereket, hogy végül a lehető legtöbb kisgyermeket tudjunk megörvendeztetni! Nézzük meg együtt, hogy mennyi szeretet fér el egy cipősdobozban!

Idén az El a kezekkel a papámtól! című új mozifilm stábja is az akció mellé állt azért, hogy segítsék a segélyszervezet munkáját.

„Úgy éreztük a film többi alkotójával együtt, hogy azért szeretnénk a Cipősdoboz akció mellé állni, hogy még több kisgyermek arcára csaljunk mosolyt karácsonykor – mondja Helmeczy Dorottya, producer.

Újdonság, hogy a Cinema City mozikban is leadhatók a dobozok, így aki mozizni megy, egyben segíthet is.”

A sajtótájékoztatót Kulcsár Edina és férje, Csuti vezette. A házaspár évek óta segíti a Szeretetszolgálat munkáját csakúgy, mint Vujity Tvrtko, aki az országokon átívelő dobozolás specialistája. Idén először érkeznek Hawaii szigetéről Magyarországra ajándékok.

Online adományozásra is lehetőség van, így bárki néhány kattintással segíthet, állíthat össze cipősdobozt, részletek a www.ciposdoboz.hu oldalon.

A Bookline 10 éve támogatja a Cipősdoboz akciót, idén már három különböző támogatási formát is biztosít, hogy szebbé tegye a gyerekek karácsonyát. Az online vásárlás során adományjeggyel és a vásárlás összegének kerekítésével is támogatható a kezdeményezés. És ahogy minden évben, idén is várják a cipősdobozokba rejtett ajándékokat a Bookline könyvesboltjaiba.

A szállítmányozást a Bárdi Autó segíti idén kiemelten, ők a Cipősdoboz Akció fő logisztikai partnere. A vállalat az elkészült dobozok célba juttatásában nyújt támogatást, de a dolgozók maguk is állítanak össze ajándékokat.