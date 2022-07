A vas az egyik legfontosabb nyomelem: a vérképzésben, az oxigénszállításban, és a sejtmegújulásban is fontos szerepet tölt be. Ha rendszeresen és aktívan sportolunk és emellett diétázunk is, és így kevesebb vörös húst eszünk, esetleg egyáltalán nem fogyasztunk állati eredetű ételt, könnyen előfordulhat, hogy vashiányosok leszünk, annak minden kellemetlen következményével együtt - írja a Diéta és fitnesz.

Vörösbab

A vörösbabban rengeteg a rost és a fehérje, ehhez jön hozzá csészénkénti 4 mg-os vastartalma. A termékeny korú nőknek, akiknek a legnagyobb a napi vasszükséglete, 15 mg vasat ajánlott naponta elfogyasztani.

Spenót

Egy csésze párolt spenótban 6 mg vas van, ráadásul a napi kalciumszükséglet közel egyharmadát, és a napi A-vitamin szükséglet egészét is magadhoz veszed vele.

Mángold

Nem szereted a spenótot? Akkor próbáld ki a párolt mángoldot, amelyben csészénként 4 mg vas van.

Lencse

Minden csésze főtt lencsében 7 mg vas van, így érdemes időnként lencselevest vagy lencsefőzeléket készíteni.

Zabpehely

Fél csészénként 4 mg vas van benne. Nem véletlen, hogy a zabpehely az egyik legjobb reggeli.

