Egyre többször derül ki, hogy hazudik Greta Thunberg

Greta Thunberg többször keveredett már ellentmondásba saját elveivel. A legutóbbi eset az volt, amikor a svéd klímaceleb (mindenféle végzettség nélkül) egy napig főszerkesztő volt egy svéd napilapnál, a Dagens Nyheternél. Itt a probléma nem csak az volt, hogy a lapnak naponta több százezer nyomtatott példánya jelenik meg, ami szennyezi a környezetet és erdőket irtanak ki miatta, hanem az is, hogy Greta felügyelete alatt hatalmas BMW reklám jelent meg az újságban – írja a V4NA Hírügynökség.

Ezzel kapcsolatban Greta azt állította, hogy nem beszéltek meg vele mindent, be volt határolva a munkája. A lap szerkesztői menedzsere szerint viszont Greta látta az összes hirdetést, mielőtt azok a lapba kerültek.

Nem ez volt az első alkalom, amikor a klímaceleb kamuzott. Tavaly decemberben Németországban utazott a Deutsche Bahn egyik járatán, ahonnan egy képet posztolt. Ezen az volt látható, ahogy Greta számtalan csomaggal ül a földön, kommentárként pedig arról értekezett, hogy mennyire tömve vannak a németországi vonatok.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019