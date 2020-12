„Szülő embereknek” nevezték a nőket az elfogadás jegyében

Hiába orvostanhallgatók oldalán jelent meg a bejegyzés, akiknek tisztában kellene lenniük a biológiával, mégsem tudták nőknek nevezni a nőket. Helyette azt a kifejezést használták rájuk, hogy „terhes és szülő emberek”, mert ez így sokkal befogadóbbnak számít.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az már többször is felmerült, hogy egyesek szerint nem csak a nők menstruálhatnak, és nem csak nekik lehet méhnyakuk. Szerintük figyelembe kell venni ugyanis a nem bináris embereket, és a transznemű férfiakat is, illetve tulajdonképpen bárkit. A Harvard Egyetem orvostan hallgatóinak a közösségi oldalán azonban még ennél is messzebbre mentek, mert már a szülés folyamatában sem csak nők lehetnek érintettek szerintük – számol be a V4NA.

A bejegyzésben egy korábbi panelbeszélgetésről számoltak be, ahol a téma az etnikai kisebbségekhez tartozó nők terhessége és a szülés volt a téma, főleg most, a koronavírus-járvány idején. A nőket azonban nem nőknek hívták, hanem „terhes és szülő embereknek”.

Globally, ethnic minority pregnant and birthing people suffer worse outcomes and experiences during and after pregnancy and childbirth. These inequities have been further highlighted by #COVID19. Watch this panel discussion on #MaternalJustice. https://t.co/RcflQQapQo pic.twitter.com/N5m2s2SRdi — Harvard Med Postgraduate and Continuing Education (@HMSPostgradCE) November 8, 2020

A félreértés elkerülése végett a Harvard volt diákjainak oldalán a következő posztban tisztázták, hogy azért használták ezt a kifejezést, mert bele akartak foglalni mindenkit. Azaz a transznemű és a nem bináris személyeket is, mert szerintük nem mindenki azonosítja magát nőnek vagy lánynak, aki szül. Elmondásuk szerint azonban ezzel a politikailag korrekt kifejezéssel nem akarták sem eltörölni sem az emberiességüktől megfosztani a nőket.

Mostanában többször is felmerült már, hogy a nőket és a nőiséget akarják eltörölni a gender-ideológia támogatói. Például azzal, hogy azt mondják, nem csak a nőknek lehet például méhnyakuk, vagy jelen esetben, hogy nem csak ők szülhetnek.

I made a video explaining my court case from my perspective. I'm confident it's 99% different to what you might have read in the papers…https://t.co/mW1KqPEisE — Freddy McConnell (@freddymcconnell) December 11, 2020

A határvonalak elmosására ékes példa Freddy McConnell esete, aki nőnek született, de később úgy döntött, hogy férfiként akar élni. A női nemi szervét azonban megtartotta, így tudott néhány évvel ezelőtt gyereket szülni. A transznemű férfi a gyermek anyakönyvi kivonatán apaként akart szerepelni, ezt azonban a bíróság nem engedte neki, mondván, hogy az anyaság státusza illeti meg azt a személyt, aki átesik a terhesség fizikai és biológiai folyamatán és végül megszüli a gyermeket.