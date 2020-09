Átadták a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjakat

A díjra olyan szakembereket lehet jelölni, akik cselekedetükkel megmentették betegük életét, vagy akár a mindennapi orvosi munkájuk során olyan elhivatottsággal praktizálnak, melyben rendkívüli odaadással, tudományos igényességgel és humanitárius szemlélettel segítenek a hozzájuk fordulókon.

2017. óta minden évben Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat vehetnek át az orvosi szakma legelhivatottabbjai. Idén a díjak virtuálisan kerültnek kihirdetésre, melyek rendhagyó átadására ezúttal is az orvosi és fiziológiai Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert születésnapján, szeptember 16-án került sor. Szent-Györgyi Albert özvegye, Marcia Szent-Györgyi videóüzenetben emlékezett meg a professzor születésnapjáról és gratulált a díjazottaknak.

2017-ben volt 80 éve, hogy Szent-Györgyi Albert kutatásainak elismeréseként átvehette az orvosi és fiziológiai Nobel-díjat. Az évforduló alkalmából a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány hagyományteremtő szándékkal létrehozta a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat. A díjra olyan szakembereket lehet jelölni, akik cselekedetükkel megmentették betegük életét, vagy akár a mindennapi orvosi munkájuk során olyan elhivatottsággal praktizálnak, melyben rendkívüli odaadással, tudományos igényességgel és humanitárius szemlélettel segítenek a hozzájuk fordulókon.

A tavalyi év őszén az alapítvány a díjat az egészségügyi szakdolgozókra is kiterjesztette, hiszen áldozatos munkájuk éppen annyira köszönetet érdemel, mint az orvosoké. Az alapítvány idén létrehozta továbbá a Helytállás különdíjat is, mellyel a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány köszönetét szeretné kifejezni a járvány idején a közegészségügyben dolgozó és helytálló orvosoknak, akik az elmúlt hónapokban fáradhatatlanul, magas szintű szakmai tudással és lélekemelő hozzáállással viseltettek betegeik iránt.

Míg a közönségdíjasokat maguk a páciensek vagy hozzátartozóik jelölték, addig a különdíjasokról ezúttal is háromtagú zsűri döntött, amelynek tagjai: Dr. Kallai Árpád, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója; Máté Krisztina, producer, televíziós műsorvezető, főiskolai tanár, és Prof. Dr. Klivényi Péter, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Klinika tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA doktora.

Dr. Jójárt Ferenc, a díj főtámogatója, a Goodwill Pharma tulajdonosa így nyilatkozott: „Nagyon sajnálom, hogy személyesen nem fejezhetem ki hálámat és elismerésemet a díjazottaknak, de a helyzet most így kívánja. Ez a világjárvány is bebizonyította, amit már eddig is tudtunk: az egészségügyben dolgozók a hétköznapok legnagyobb hősei és ezért mindig köszönettel tartozunk nekik. Nem csak a most kitüntetetteknek, mindenkinek, aki teljes erejével és szeretetével értünk és egészségünkért dolgozik.” – mondta.

A díjazottaknak Szent-Györgyi Albert özvegye, Marcia Szent-Györgyi is elismerését fejezte ki. „Nem tudunk elég hálásak lenni az egészségügyi dolgozóknak és kutatóorvosainknak azért, amit nap mint nap tesznek értünk, kiváltképp a járvány időszaka alatt. Gratulálok a 2020. évi díjazottaknak és hálával gondolok dr. Szent-Györgyi Albertre, a rendkívüli munkáért, amellyel világszerte sok ezer ember számára mutatott utat a hosszú élethez és az egészség megőrzéséhez. Jó egészséget és minden jót kívánok magyarországi barátaimnak.”

„Sajnos azt hiszem, mindenkinek ismerős a helyzet, amikor egy szerette vagy saját maga szorul egészségügyi ellátásra. Elveszettnek és kiszolgáltatottnak tudjuk érezni magunkat, hiszen számtalan olyan helyzet van, amin csak egy jól képzett, lelkiismeretes orvos tud segíteni. Köszönetem szeretném kifejezni partnereinknek, akik támogatták az alapítvány munkáját annak érdekében, hogy évről-évre megköszönhessük az orvosok és az egészségügyi dolgozók áldozatos munkáját.” – mondta Dr. Kardos Mária, a Goodwill Pharma az Egészségért Alapítvány alapítója.

Az idei év kitüntetettjei:

A közönségdíjasok:

Dr. Borda István, háziorvos, szülész-nőgyógyász, Délnyugat-Magyarország

Dr. Csordás Ildikó, háziorvos, Észak-Magyarország

Dr. Dulai Ilona, háziorvos, üzemorvos, Délkelet-Magyarország

Dr. Röst Zsaklin, belgyógyász, aneszt-intenzív szakorvos, Északnyugat-Magyarország

Dr. Szathmári Annamária, háziorvos, Északkelet-Magyarország

Dr. Szedlák Miklós, oxyológus, sürgősségi orvosan szakorvos, Közép-Magyarország

Dr. Valach Ágnes, háziorvos, Közép-Magyarország

Különdíjasok:



Életműdíj:

Dr. Fehér Annamária, gyermekorvos, tüdőgyógyász, endokrinológus

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház,

Miskolc

Goodwill Pharma Különdíj:

Dr. Zádori Dénes, neurológus, SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ-

Neurológiai Klinika, Szeged

Helytállási Különdíj:

Dr. Kanizsai Péter László, sürgősségi szakorvos, PTE ÁOK Sürgősségi Betegellátó

Osztály, Pécs

Egészségügyi dolgozók Különdíja:

Galambosné Vukovits Mariann, felnőtt szakápoló, Dr. Deák Piroska és Társa Bt., Székesfehérvár