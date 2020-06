Ezért ne hagyja ki a reggelit

Egy fejedelmi menü indulás előtt az egész hátralévő napot bearanyozza.

Bár a közmondás is úgy szól, hogy: „Reggelizz, mint egy király” és táplálkozási szakértők is azt tanácsolják, hogy a nap első étkezése ne maradjon ki, mégis nagyon sokan vannak, akik nem reggeliznek. Az okok között első helyen az időhiány szerepel indokként, de a nem megfelelő étkezési rutinnak köszönhetően a „nem tudok reggel enni” kifogás is gyakran elhangzik. Pedig fontos lenne erre időt szánni. Lássuk, miért – írja a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

A reggeli segíti a tápanyagok napi ajánlott bevitelének elérését. Egyes vizsgálatok bizonyították, hogy bizonyos mikrotápanyagokat a későbbi étkezésekkel már nem feltétlenül tudunk fedezni.

A reggeli étkezésnek az elhízás megelőzésében, valamint a testtömeg sikeres csökkentésben is kiemelt jelentősége van. Számos vizsgálat kimutatta, hogy azoknak a gyermekeknek a körében, akik kihagyják a reggelit, magasabb a túlsúly és az elhízás aránya. Ebben szerepet játszik az is, hogy aki reggelizik, egyéb kedvező életmódbeli szokást is űz, például rendszeresen mozog, változatosan étkezik, elegendő zöldséget és gyümölcsöt fogyaszt.

Segít a 2-es típusú diabétesz megelőzésében, csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát.

A rendszeres reggelizés szerepet játszik a glikémiás kontroll javításában is, hogyha nagy élelmirost-tartalmú összetevőket, így teljes értékű gabonából készült ételeket, zöldséget, gyümölcsöt és sok folyadékot tartalmaz az első étkezés, mert ezek összességükben elhúzódóbb vércukorszint-emelkedést eredményeznek.

Egyes vizsgálatok a reggelizők kardiovaszkuláris mutatóit is összehasonlították nem reggeliző társaikkal, és

kisebb szív- és érrendszeri kockázatot találtak az alacsony zsír-, ám nagy élelmirost-tartalmú reggelit fogyasztók esetében.

Javítja a koncentrációkészséget. A reggelizés kognitív teljesítményre gyakorolt kedvező hatását gyermekek és serdülőkorúak körében vizsgálták. Rengeteg elvégzett kutatás pozitív összefüggést mutat a rendszeres reggelizés és a kognitív feladatok, a tanulás, a memória, a figyelem, a koncentráció, valamint az iskolai teljesítmény között.

Borítókép: illusztráció