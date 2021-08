A dinnye is segít átvészelni a telet

Ép testben, ép lélek – tartja a mondás, és ezt vallja Gyimes Ernő, egyetemi docens, az SZTE MK Élelmiszermérnöki Intézetének munkatársa is. Azt azonban csak kevesen hiszik el, hogy a most elfogyasztott görögdinnye, paprika vagy épp alma nagyban hozzájárul ahhoz, hogy miként vészeljük át az őszt és a telet.

– Hazánkban számos gyümölcs érik ebben az időszakban. Nyár közepén a görögdinnye a sláger, amely a magas víztartalmának és mérsékelt cukortartalmának köszönhetően jótékony hatással bír a szervezetünkre, emellett üdítő és frissítő is lehet a kánikulában. A görögdinnye – különösen a sárga húsú – nagy mennyiségben tartalmaz citrullint, melynek megfelelő mennyiségű fogyasztásával elkerülhető az izmok „savasodása”, éppen ezért a testépítők előszeretettel használják táplálékkiegészítő formájában a citrullint. Az őszibarack, a körte és az alma a rosttartalma miatt szintén hasznos, béltisztító hatással bír. Ilyen a szilva és a szőlő is. Ezek mind-mind tartalmaznak cukrot és szénhidrátot is, ezért nagyon oda kell figyelni az elfogyasztott mennyiségre. Sőt, az immunerősítésnél a fizikai aktivitás legalább olyan fontos, mint a táplálkozás – ismertette Gyimes Ernő, az SZTE MK Élelmiszermérnöki Intézetének munkatársa

A szakértő kiemelte: a vitaminok tehát nemcsak kapszulák formájában érhetők el, hanem a különböző élelmiszerek bizonyos mennyiségben való elfogyasztása által is. Hozzátette: az élelmiszeripar egyik legsikeresebb területe a funkcionális élelmiszerek előállítása, tehát a tabletták és a különböző kapszulák gyártása is, viszont ez nem azt jelenti, hogy a természetes módon történő vitamin- és ásványianyag-bevitelre már nem kell figyelmet fordítani.

Megjegyezte: nemcsak az őszi, hanem már a nyári hónapok is nagyban hozzásegíthetnek bennünket ahhoz, hogy a szervezetünk hosszú távon erős, friss, üde és egészséges maradjon. Ezek ugyanis az utolsó olyan hónapok, amelyekben a gyümölcsökhöz és zöldségekhez természetes úton, azaz a kertből, vagy a közeli piacokról könnyedén hozzá lehet férni. Bevitelük már hetekkel, hónapokkal a nagy hideg beköszönte előtt hozzájárulnak ahhoz, hogy a szerveztünk ellenálló képessége nagyobb legyen.

– Az emberi szervezet bonyolult és komplex rendszer. Ezt bizonyítja többek között az is, hogy ha egy adott személynél a vitaminhiány átmeneti, a szervezet különösebb gond nélkül áthidalja az azzal járó nehézségeket. Ám, ha ez a hiány tartóssá válik – legyen szó vitamin- vagy ásványianyag-hiányról – a szervezet optimális működése már nem biztosított. Ennek következtében pedig az immunrendszer egyensúlya lassan, de biztosan megbomlik – mutatott rá Gyimes Ernő. Az egyetemi docens leszögezte: azt, hogy kinek mekkora mennyiségű vitamint szükséges bevinnie, a táplálkozástudomány határozza meg és ad ajánlásokat. Így a C-vitamin esetében a napi mennyiség lehet 75 és 1000 milligramm is.

Az SZTE beszámolójából kiderült, a legtöbb gyümölcs 10 dekagrammonként 10–50 milligramm C-vitamint tartalmaz, de a magyar paprikában ez a szám nagyon magas, ezért azt mindenképp érdemes rendszeresen fogyasztani. Ugyanakkor a D-vitamint a gyümölcsökben kisebb mennyiségben találjuk meg, de például a gomba jó D-vitamin forrás lehet. Sokszínűek és sokrétűek a B-vitaminok is, amelyek az idegrendszer működéséhez szükségesek, ezt a vitamint a legtöbb gabonaféle, zöldség és gyümölcs is tartalmazza. A kukorica például B1-vitaminban gazdag. Az ásványi anyagok közül pedig talán a magnézium pótlása az egyik legfontosabb, ezt a bab- és borsófélék is viszonylag nagy mennyiségben tartalmazzák.