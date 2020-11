Akik naponta elhozzák a csodát

Önkéntesként, munka és család mellett segítik az elesetteket, rászorulókat a Segíteni akarok csoport tagjai: ahol kell, élelmiszerrel, ruhával vagy tanácsadással, akár egy jó szóval. A civil közösség vezetői, Kerekes Ágnes és Farkas Dóra jó pár nehéz élethelyzettel találkoztak már, de még nem volt olyan probléma, amire ne találták volna meg a megoldást.

Fél éve működik a Szentes környéki, nehéz helyzetbe került családokat támogató Segíteni akarok csoport az interneten, Kerekes Ágnes és Farkas Dóra előbb tagként, majd adminisztrátorként segítik a közösség munkáját. A segítő csoport működése néhány hónapja öl­tött hivatalos formát, ugyanis a szegedi Fatima Ház Alapítvány „vette a szárnyai alá” az önkénteseket, akik már hivatalosan is gyűjthetnek adományokat, az alapítványhoz csatlakozva próbálnak segíteni a környéken élőknek.

A két önkéntes már több éve próbál segíteni a rászorulókon, nem idegen nekik az elesettek támogatása, így már azon sem lepődnek meg, ha valaki éjjel csörög rájuk, hogy szüksége van valamire, vagy pár óra alatt kell összeszedni és célba juttatni egy segélycsomagot. A csoport megalakulása óta már csaknem nyolcszáz emberrel kerültek kapcsolatba. Volt, akinek mosógépet, másnak gáztűzhelyet tudtak szerezni, de nem csak tárgyi segítséggel tudják támogatni a rászorulókat.

– Ügyvéd is van a csoportunkban, így jogi tanácsot, segítséget is tudunk adni. Van olyan is, amikor csak tűzoltásra van mód, de általában a probléma gyökerét szeretnénk megtalálni és elhárítani, hogy ne kerüljön újra nehéz élethelyzetbe az illető. Úgy gondoljuk, hogy egy kis segítséggel a lehetetlenből is ki lehet hozni a lehetségest – fogalmazott Kerekes Ágnes.

A két nő sok nehéz sorssal ta­­lálkozott már, volt, hogy úgy érezték, már nem bírják tovább.

– Az ad erőt, amikor látjuk, hogy boldogulnak, megállják a helyüket, akiket segítünk, és az, amikor látjuk a gyerekek szemében az örömöt. Akkor tud­­juk, hogy megéri tovább csinálni – tette hozzá Farkas Dóra.