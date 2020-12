Így segített a Tiszta Szívvel Egyesület és a Pékmester Sütödéje

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Kagylóhéj Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a Tiszta Szívvel Egyesület és a Pékmester Sütödéje felajánlása jóvoltából 1-1 mákos és diós bejglit kap 50 rászoruló vásárhelyi család. Erről csütörtökön tartottak sajtótájékoztatót. Az első napon 25 család vehette át az adományt, a többiek pedig pénteken délelőtt.

Tizenkét éve támogatja egyesületünket a Pékmester Sütödéje. Az első alkalommal, 2009-ben az Észak utcai Óvodába vittük el a kapott támogatást.

Utána a „Legyen hétvégén is kenyér” projektbe integráltuk be az ajándékokat. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Spekla család ebben a nehéz helyzetben is segít. A diós és mákos bejgliket idén is a Kagylóhéj központ segítségével juttatjuk el a rászoruló családoknak – mondta Burzon Mária, a Tiszta Szívvel Egyesület titkára.

Amióta a Tiszta Szívvel egyesület létezik, nincs olyan jelentős ünnep, amikor ne gondolnának intézményünkre és az általunk segített családokra, amit ezúttal is köszönök

– mondta a sajtótájékoztatón Bálint Gabriella, a Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ főigazgatója.

Az utóbbi években hagyománnyá vált, hogy húsvétkor és karácsonykor kalácsot, illetve bejglit tudunk a rászoruló családoknak adni az egyesület és a Spekla Edvárd vezette Pékmester Sütödéje jóvoltából.

Azért is fontos ez, mivel mindannyian tudjuk, hogy az ünnepek fényét mindig a sütemény koronázza meg. Az adomány révén a nehéz sorban élő családok asztalára is jut sütemény – mondta Bálint Gabriella. A vírushelyzetre való tekintettel félóránként 5-5 családot hívtak az adományosztásra.