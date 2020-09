Instára költözött az ÁJTK tanulmányi tájékoztatója

View this post on Instagram

Üdvözlünk Kedves Elsőéves Hallgató a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Tanulmányi Tájékoztatójának Instakalauz világában. 👋 Mi, a Tanulmányi Osztály munkatársai úgy döntöttünk, hogy az unalmas tájékoztató előadás helyett idén kicsit másképp mutatjuk be azokat a felületeket és szerveket, melyekkel egyetemi éveid alatt találkozni fogsz. 👉 így megszületett az ÁJTK Instakalauz. 😎