Most kell a lemosó permetezés

A kártevőket legjobban és legbiztonságosabban az őszi, lemosó permetezéssel lehet megelőzni és kivédeni. Ápolni kell a gyümölcsfákat, bokrokat, beleértve a szamócaágyást is, de a lombhullató díszfákat és cserjéket, valamint a rózsabokrokat és a szőlőtőkéket is.

Korábban a szakirodalom a tél végi, rügyfakadás előtti lemosó permetezést tartotta olyan védekezési eljárásnak, amely a kárt okozó szervezetektől mentesíti a kert növényállományát. Még ennél is eredményesebb azonban, ha a lemosó permetezést nem tavasszal, hanem már ősszel, mégpedig a vegetáció befejeződése után, lombhullás idején végzik el. Ezzel a leveleken levő spórákat és áttelelő tojásokat is megsemmisítik, vagyis a fertőzött lombot is semlegesítik.

A lemosó permetezés előtt metszőolló segítségével szabaduljunk meg a láthatóan beteg részektől, például a moníliával fertőzött ágtól, hogy a következő szezonban ne okozzon nekünk kárt. Ha fontos területen találkozunk fertőzött résszel, éles késsel is eltávolíthatjuk azt. Ha olyan sebet ejtettünk a fán, ami nehezen gyógyul, túl nagy vagy szabálytalan, azt mindig zárjuk le valamilyen gyümölcsfa-sebkezelő anyaggal.

Mit kell ilyenkor, ősz végén megpermetezni? A télen is vegetáló örökzöld növények kivételével gyakorlatilag mindent, ami fertőzött lehet. Tehát a gyümölcsfákat és a gyümölcstermő bokrokat, beleértve a szamócaágyást is. A lombhullató díszfákat és díszcserjéket, valamint a rózsabokrokat és a szőlőtőkéket. Ezenkívül – bármilyen meglepő is – mindent, ami a kertben fából készült, vagyis a kerítést, a fakaput, a deszkából épített szerszámoskamrát, mert a faanyag repedéseiben is igen sok kártevő tojásai és betegség spórái telelnek át.

Eltérően a nyári, ködszerű beavatkozástól, most bő lével, lemosásszerűen kell a növényeket megpermetezni úgy, hogy minden rejtett zugba eljusson a növényvédő szer – írja a balintgazda.hu.

Ahol főleg gombabetegségekkel küszködtünk, ott eredményes lesz a bordói lé 2 százalékos oldatának használata. Ahol sok volt a levéltetű, a pajzstetű és a vértetű, ott inkább a mészkénlé lesz hatásos. Mindkét hagyományos szer kapható a kereskedelemben gyári készítmény formájában, tehát nem kell a keverésükkel, főzésükkel sokat otthon pepecselni.

Sok idő nem maradt, a permetezést a fagyok beálltáig kell befejezni – márpedig szombatra és vasárnapra hajnali fagyokat jósol a meteorológia.