Nagyszüleink korába kalauzol Kovács Ivánné gyűjteménye Szentesen – Galéria

Érdekes időutazásra hív Kovács Ivánné néprajzi magángyűjteménye: a gondosan válogatott tárgyak bemutatják, hogyan éltek, gazdálkodtak 50–200 évvel ezelőtt. A gazdag tárlat bútorai, használati tárgyai nem csak szépségükben, kidolgozottságukban jelentenek nagy élményt, egyben nagyanyáink, nagyapáink emlékét is megidézik.

Apró, de rendkívül gazdag gyűjteménnyel büszkélkedhet Kovács Ivánné, a „Ké/s/z csodák” nevű házi múzeumában az évek során összegyűjtött kincseit és saját munkáit tárja a vendégei elé a népi iparművész.

– Már gyerekként is vonzottak a régi tárgyak, emlékek, gyűjteni úgy huszonöt éve kezdtem őket.

Először a lakásunkban rendezgettem a régi idők relikviáit, de azt kinőttük, így egy meglévő melléképületet alakítottunk át, hogy korhű környezetben mutathassam be ezeket a tárgyakat – mesélt gyűjteményéről Kovács Ivánné.

Stelázsi és vizespad

A néprajzi kollekció négy részből áll, az előtérben egy 1800-as évekből való vásárhelyi pad mellett ott a konyhasarok, épp úgy, ahogy száz-százötven éve kinézhetett: a falvédő előtt áll a stelázsi, a vizespad és a „ró­­zsás masina”, azaz a sparhelt, mellette egy tejesedény.

– Ezt errefelé sajtárnak nevezik, de én hajdú-bihari vagyok, Biharnagybajomból származom, ott rocskának hívjuk – mutatja a kék edényt a házigazda.

Illatok a múlt századból

A belső szobarészbe lépve különös, de mégis nagyon ismerős érzés fogja el a látogatót: a régi bútorokból a nagyszülők, dédszülők házának illata árad.

– Érzi ezt az illatot? Én imádom, de a vendégek is a nagymamáik szobáinak illatát fedezik fel benne, felidézi az emlékeiket

– magyarázza Kovács Ivánné. A régi bútorok között szinte tényleg megérint a régi korok szelleme, a flóderes, azaz faerezetűre mintázott komód telis-tele régi szőttesekkel, hímzésekkel, horgolásokkal, a tetején pedig az apróbb kincsek között egy porcelán ételhordó szúr szemet.

– Ez egy komaszilke, 1850 körül készült, a szülés után, a gyer­mek­ágyban fekvő asszonyoknak vitték benne az ételt. Ezt még a nagymamám kapta nászajándékba – mesélte a gyűjtő.

Jöhetnek a látogatók

A gyűjteményben számtalan korabeli népviselet is található, van kalotaszegi, Garam menti, erdélyi, Nyárád menti, csángó, palóc, de még tiroli is – ezek a ruhadarabok nemzedékről nemzedékre öröklődtek: drágák voltak, ezért nagyon megbecsülték ezeket a ruhákat.

A néprajzi gyűjtemény gazdája is nagy becsben tartja a kincseit, emellett maga is alkot: népi festett kisbútorokat készít, hímez, sző, gyöngyöt fűz, horgol és varr is.

– Úgy gondolom, ha már ilyen sok dolog összegyűlt a régi idők relikviáiból, akkor azt meg kell mutatnom, hogy más is lássa, mennyi értékünk van. A paraszti ember igényes volt a használati tárgyaira, nekünk is meg kell őriznünk ezeket, a régi tárgyak hozzátartoznak a múltunkhoz, gyerekkorunkhoz. A látogatók is itt eszmélnek rá, hogy ez vagy az az ő háztartásukban is volt, és amikor elhozzák az unokáikat és régi történeteket mesélnek nekik, az szerintem a családi köteléket is erősíti – összegzett Kovács Ivánné.