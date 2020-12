Mi lesz a járványhelyzetben a szalagavatókkal?

Kezdődne a báli szezon, de a koronavírus járvány közbeszólt. Nem csak a diákokat érinti.

November végével elkezdődik a szalagavató bálok időszaka is, azonban ezt is átformálta a koronavírus-járvány, hiszen nemhogy szalagavató nem lehet a középiskolákban, de még oktatás sem, hetek óta otthonról tanulnak a fiatalok.

A szezont minden évben megyénkben a Dugonics And­­rás Piarista Gimnázium in­dítja, ott november 14-én báloztak volna a végzősök, akik a hagyományokhoz híven egy későbbi szentmisén kapták volna meg a szalagot. Az intézményvezetőtől, Jusztinné Nedelkovics Aliztól megtudtuk,

le kellett mondaniuk az eseményeket, azonban abban reménykednek, hogy februárban vagy tavasszal pótolhatják a szalagtűzést és a bált.

Vannak olyan intézmények azonban, mint például a Tömörkény István Gimnázi­­um, ahol már most kiírták a honlapon elérhető naptárba, hogy elmarad a február 6-ra tervezett szalagavató bál, mint ahogy a Radnóti-gimnáziumban sem tartják meg, ott egyébként ezt már szeptember elején eldöntötték.

Szabóné Molnár Márta, az Arabella Lux menyasszonyiruha-kölcsönző vezetője lapunknak elmondta, sajnálná, ha a végzős lányoknak le kellene mondaniuk arról, hogy életükben először magukra öltsék a nagy abroncsos ruhát. Ugyanakkor ők is azt tapasztalják, az iskolák még nem biztosak abban, hogy nem szervezhetik meg a bálokat 2021 elején. Többen vannak, ahol ha egyszerre nem is, de osztályonként tartanák meg a programot. Hozzátette, ők is ebben reménykednek, hiszen nagy kiesést jelenthet számukra, ha a lányoknak nem bérelnek ruhát a keringőre.