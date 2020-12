Magyar cégek segítenek be a Nyugat-Balkán zöldítésébe

Magyarország a klímavédelem terén nemzetközi összevetésben is eredményes országként kész érdemi támogatást nyújtani a megoldásra váró feladatok kezelésében.

A világjárvány okozta gazdasági nehézségek ellenére élénk érdeklődés mellett zárult a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. idei második klímavédelmi felhívása. A beérkezett támogatási kérelmek magas színvonalúak, jól tükrözik a zöldgazdaságban érdekelt magyar vállalkozások felkészültségét és versenyképességét – közölte Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára.

Az ITM háttérintézményeként működő Zöld Központ az idén már a második támogatási programját hirdette meg, amely a nyugat-balkáni országok zöldítését magyar szakmai együttműködéssel és technológiaexporttal kívánja elősegíteni.

Kaderják Péter kiemelte: az éghajlatváltozás hatásai erőteljesen jelentkeznek a Nyugat-Balkánon, ahol az átlaghőmérséklet emelkedése, a tűzvészek és az ingadozó vízellátás is súlyos gondot jelent. Ezek a problémák nem ismernek határokat, csak közösen tudunk fellépni velük szemben. További kihívás, hogy a régiós energiatermelés döntően fosszilis üzemanyagra támaszkodik. Tizenhat nyugat-balkáni széntüzelésű erőmű annyi szén-dioxidot bocsát ki, mint 250 hasonló létesítmény az Európai Unió egész területén – tette hozzá.

Magyarország a klímavédelem terén nemzetközi összevetésben is eredményes országként kész érdemi támogatást nyújtani a megoldásra váró feladatok kezelésében. A problémát felismerve hazánk önálló prioritásként szerepelteti a Nyugat-Balkán dekarbonizációjának elősegítését a 2021-ben esedékes magyar V4 elnökség programjában is a közlemény szerint.

Kaderják Péter hangsúlyozta: a felhívás a járványhelyzetre adott válaszlépésekkel összhangban kiemelt szempontként vizsgálja a projektek munkahelyteremtő képességét. A majdani nyertesek fejlesztései egy Magyarország számára stratégiai jelentőségű régió erőfeszítéseit támogatják a zöldgazdasági átállás területén. A kiírás hozzájárul a hazai vállalatok nemzetközi versenyképességének fokozásához is.

Örlős László, a Zöld Központ ügyvezetője kiemelte, hogy az év első felében lebonyolított programhoz hasonlóan ezúttal is nagyszámú kérelem érkezett be, a támogatási keretet mintegy négyszeresen meghaladó támogatási igénnyel. A pályázók között megtalálhatók kis- és középvállalkozások, alapítványok és felsőoktatási intézmények is. Az elsősorban energetikai és vízipari projektjavaslatokban mind a hat célország (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia) megjelenik.

A beérkezett kérelmek értékelését a Zöld Központ külső szakértők bevonásával végzi, a támogatói döntések meghozatala és a projektek indulása 2021 tavaszán várható – közölte az ITM.