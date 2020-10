Batátabetakarítás a végeken – Galéria

Hamarosan vége a batátaszezonnak az ásotthalmi földeken. Váraljaiékhoz látogattunk el, ahol évtizedek óta foglalkoznak a Közép-Amerikában őshonos növénnyel. Akkora sikerrel, hogy Európában másodikként saját fajtát is nemesítettek, amit a falu után Ásotthalom12-nek neveztek el.

– Jó az idei termés, a sokéves átlagnak megfelelő. Megbízható, stabil hozamú fajtáink és technológiánk van. Bár a szezon indulását nehezítette a májusi hűvös idő, utána élvezte a növény a meleget és a csapadékot – magyarázta Váraljai László, aki családjával több mint 20 éve foglalkozik az egykor különlegesnek számító édesburgonyával Ásotthalmon

Munkaigényes gyökérzöldség

A családi vállalkozás, a Bivalyos Tanya Kft. alkalmazottai a háttérben szorgalmasan szedték a batátát. Ez hasonlóan munkaigényes mint a többi gyökérzöldség. Először egy traktor után kötött szerkezettel fellazítják a talajt, majd kézzel szedik, mert sérülékeny. Ha megsérül az rontja az értékesítési lehetőségeket. A batátát május végén-június elején ültetik, körülbelül 100 napos tenyészidő után szeptember-októberben, de mindenképpen a fagyok előtt felszedik.

Váraljaiék nyolc hektáron gazdálkodnak, hektáronként 40 tonna batáta terem.

Dugványban a szakértelem

A szaporítóanyag-előállítás, magyarán a palánta, szakmai nyelven a dugvány előállítása is fontos része a családi gazdaságnak. László úgy fogalmazott, ebben van családjuknak a legnagyobb szakértelme. Európában másodikként saját fajtát is nemesítettek, amit a falu után Ásotthalom12-nek neveztek el.

– Ez tűrőképességben és hozamban a hazai időjárási viszonyokhoz igazított fajta. Büszkék vagyunk arra, hogy saját fajtánk az Ásotthalom12 a hazai klimatikus viszonyok között legjobban termelhető, legpiacképesebb típus az ország legkeresettebb fajtájává vált – mondta.

A batáta fővárosa

– Ásotthalom a batáta fővárosa – jelentette ki Fackelmann István egykori falugazdász, a település alpolgármestere, aki a tisztséget társadalmi megbízatás alapján tölti be.

– Batáta Baráti Kört is alapítottunk, azt a növényt kerestük, ami válasz lehet a klímaváltozásra. A batáta Ásotthalom válasza a klímaváltozásra. Melegigényes, délszaki növény, a népélelmezésben betöltött szerepe egyre jelentősebb Magyarországon is. Mint itt is látszik – mutatott körbe Váraljaiék batátaföldjén –, erdeményesen termeszthető és eladható.

Alkalmazkodik a falu

Ásotthalom tagja a Klímabarát Települések Szövetségének. Mint Fackelmanntól megtudtuk, úgy gondolták, ha már tenni nem tudnak a klímaváltozás ellen, akkor alkalmazkodnak hozzá. Büszkén megemlítette, hogy a koronavírus miatt meghirdetett gazdaságvédelmi akcióterv pályázatán közel 200 millió forintot nyert a település batátacsipsz-feldolgozó üzem létesítésére, aminek a jövő nyárra el kell készülnie.