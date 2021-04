Komfortosabb lett a szolgálati lakás Csanyteleken – Fotók

Pályázati forrásból újította fel a csanyteleki önkormányzat az egyik orvosi szolgálati lakását. A fejlesztéssel nemcsak kényelmesebb, de energiatakarékosabb is lett az épület. A ház további felújítását is tervezik, ehhez egy újabb pályázati lehetőséget keresnek.

– Egy régi épületről van szó, aminek már nagyon rossz állapotban voltak a nyílászárói. Fából készültek az ablakok, ami nagyon huzatos volt

– számolt be a felújításról Erhard Gyula polgármester. A Radnóti utcai orvosi szolgálati lakáson a nyílászárók cseréje mellett részben belső szigetelést is vé­geztek, valamint a parkettát is újracsiszolták és lakkozták.

A nulláról építették újra a fürdőszobát

A legnagyobb munkát a fürdőszoba adta a kivitelezőknek.

– A fürdőszobában szinte a nulláról kellett kezdenünk mindent, újra kellett betonozni az alját, mert olyan rosszak voltak benne a szerelvényezések. Itt volt a legnagyobb léptékű a változás, de emellett az összes többi helyiségben is kicseréltük a járólapokat, a konyha és az előszoba is újra lett burkolva, emellett a konyhát is újracsempéztük – részletezte a polgármester.

A Magyar Falu Program adta a lehetőséget

A felújítás költségeit a Magyar Falu programból fedezték, erre mintegy 2 és fél millió forintot nyert a település, ezt csak egy kisebb összeggel kellett kiegészítenie a falunak.

– Ezzel a felújítással nem csak komfortosabb, de energiatakarékosabb is lett az épület. Ezzel azonban még nincs kész a szolgálati lakás felújítása, szeretnénk még tovább folytatni. Szükséges lenne a fűtésrendszer cseréje és külső hőszigetelés megoldása is. Bízunk benne, hogy ezekhez a célokhoz is ta­lálunk pályázati forrásokat

– összegzett Erhard Gyula.

A felújítás folytatódik a rendelő felett

A lakást használó dr. Tóth Mária háziorvos már el is kezdett visszaköltözni a házba, a település másik szolgálati lakása azonban egyelőre még üresen áll.

– Az orvosi rendelő feletti két szolgálati lakás közül az egyiket fogjuk belülről felújítani, aminek része a fűtés-korszerűsítés is. Azt is olyan állapotba szeretnénk hozni, hogy a várhatóan júniustól nálunk dolgozó új háziorvos be tudjon költözni. A vállalkozókat kiértesítettük, jelenleg az árajánlatokat várjuk – tájékoztatott a polgármester.