Növelte nyereségét az év első felében a kínai Tsingtao sörgyár

A járvány miatt bekövetkezett csökkenés ellenére.

Az év első felében eladásainak a járvány miatt bekövetkezett csökkenése ellenére is növelte nyereségét a legnagyobb kínai söripari konszern, a Tsingtao Brewery Co., Ltd.

A sanghaji tőzsdén benyújtott évközi jelentés szerint az év első felében a Tsingtao Brewery 1,85 milliárd jüan (269 millió dollár), az egy évvel korábbinál 13,8 százalékkal magasabb részvényesekre jutó nyereséget ért el, miközben bevétele 5,27 százalékkal 15, 68 milliárd jüanra csökkent.

Az év első hat hónapjában a konszern 4,41 millió köbméter sört értékesített, ezen belül a Tsingtao márkából 2,09 millió köbmétert.