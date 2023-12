Az otthon történtek része az is, írja a Tv2 cikkében, ha a szerelmesek éppen összekapnak valamin, sokan pedig ezt máris úgy emlegetik, hogy G.w.M szavakkal bántja Edinát, aki többször is elsírta miatta magát a kamerák előtt. De hogy mi is ebből az igazság, azt a Tények Plusznak maga Kulcsár Edina mondta el egy őszinte, exkluzív interjúban.

Az, hogy sokat sírtam, az igaz...

– vallotta be Edina.

Úgy tűnik, hogy a híreknek van is alapjuk, de ezt most maga Kulcsár Edina szeretné tisztázni.

Ez a férjemnek az egészségügyi állapota miatt történt. Volt mögöttünk egy nehezebb időszak, amit ő lelkileg nehezebben élt meg – nem a kapcsolatunkból kifolyólag, hanem teljesen külső tényező volt e mögött. Aztán pont, amikor helyretette magát és rendben lett mentálisan, addigra pont beütött egy olyan dolog, amivel nem számoltunk és nem is tudtuk, hogy létezik, hogy a bal fülében az egyensúlyközpont leállt teljesen. És nyilván egy rappernek, egy előadóművésznek ez a karrierjébe is kerülhet

– mesélte az egykori szépségkirálynő a Tv2-nek.