Megégett a tűzben egy süni Perkátán február 10-én, amikor kigyulladt egy nádas. A dunaújvárosi tűzoltók akkor bukkantak rá az állatra, amikor a parázsló részeket próbálták meg eloltani.

A süni összegömbölyödve próbálta védeni magát a lángoktól, de így is megégtek a tüskéi - erről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság számolt be később.

A sérült állatot a tűzoltók azonnal megpróbálták ellátni, vizet és élelmet adtak neki, és egy kis kuckót is készítettek a tűzoltólaktanyában. Másnap a székesfehérvári Sóstó Vadvédelmi Központba vitték a kis sünit - írja a duol.hu.

Fotó: duol.hu

A szakértők azt mondták, a süni a szárazabb részben telelhetett, amikor lecsaptak rá a lángok. Bár a tüskéi megégtek és deformálódtak, és az orra is megpirult, szerencsére a bőrének nem lett baja. A sünit többször is kezelték, egy idő után már végre enni is tudott.