Ha valaki éppen a Garda-tó déli részén található szigetnyúlványon, Sirmionében jár, semmiképp se hagyja ki a 10 eurós félórás motorcsónaktúrát a félsziget körül. Olaszország legnagyobb tava, az utolsó jégkorszakban képződött. Köszönhetően elhelyezkedésének, a mediterrán flórának és a kellemes klímának, a Garda-tó az egyik legnépszerűbb úti cél Észak-Olaszországban. Sirmione főként veronai arisztokraták között volt népszerű, többek között a híres római költő Catullusnak is volt egy villája a félsziget északi csücskén. A tó többször volt helyszíne harcoknak, a késő római korban épült erődítményét a népvándorlás során pusztították. Ezt és Maria Callas Amerikában született görög származású opera-énekesnő villáját is megmutatta kapitányunk, aki mesterien szórakoztatta a közönséget. Remekül adagolta az érdekes, fontos és vicces információkat, a kapitányi ülésbe nemcsak gyerekek, hanem a felnőttek is beülhettek.

A legnagyobb derültséget az okozta, amikor előrántotta Bennie-ről készült képet, amely egy rajzfilm-dinoszauruszt ábrázolt. A legnagyobb megdöbbenést pedig azzal okozta, amikor bejelentette, hogy egy kicsit belehúzunk. Felbőgött a motor, dőltünk jobbra, dőltünk balra, volt egy kis sikongatás, fröcskölt a víz, majd befutottunk a kikötőbe.