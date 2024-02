Kiengedett a Kecskemét, de büntetőből sem büntetett az Újpest

A térfélcserét követően a fővárosiak kettős cserével próbáltak frissíteni, jobban is kezdték a második félidőt, de büntetőből sem sikerült egyenlíteniük, mert Mörschel középre tartó tizenegyesébe lábbal belekapott a balra vetődő Varga, a labda így a keresztlécre pattant. Lendületben maradt az Újpest, sorra dolgozta ki a helyzeteket, de Varga sorozatos védései rendre megakadályozták a gólt. Az utolsó 25 percre a Kecskemét valamelyest rendezte sorait, a vendégek mezőnyfölénye így is megmaradt, de a hazai védelem már kevesebb lövést engedett, ha mégis szükség volt Vargára, akkor a kapus eszén továbbra sem tudtak túljárni. A hajrában a hazaiaknak is volt lehetőségük, hogy eldöntsék az összecsapást, a vendégeknek is az egyenlítéshez, de újabb gól nem született, így az Újpest pont nélkül távozott Kecskemétről.

OTP Bank Liga, 21. forduló

Kecskeméti TE – Újpest FC 1-0 (1-0)

Kecskemét, Széktói Stadion, 4368 néző, v.: Karakó

Gólszerző: Lukács (3.)

Sárga lap: Szabó A. (41.), Vágó (65.), Zeke (81.), illetve Mörschel (16.), Pauljevic (37.), Banai (77.), Ljujic (93.)

Kecskemét: Varga Be. - Szabó A., Belényesi, Katona L. - Májer (Iyinbor, 88.), Vágó, Helmich (Derekas, 64.), Zeke - Szűcs K. - Lukács, Banó-Szabó (Pálinkás, 71.)

Újpest: Banai - Pauljevic, Anculasz (Doka, a szünetben), Koburi, Fehér - Simon K. (Ambrose, a szünetben), Radosevic (Ljujic, 61.), Keita, Mörschel (Sasere, 61.) - Ganea (Tajti, 72.), Csoboth