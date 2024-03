Tokmac Nguen 2019 elején érkezett a Ferencvároshoz a norvég bajnokságban szereplő Strömsgodset együttesétől, s pillanatok alatt belopta magát a fradisták szívébe.

A ferencvárosi Tokmac Nguen a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában játszott Újpest FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen 2023. május 1-jén

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

A BL-menetelés hőse volt

Rögtön az első hazai bajnokiján (a Puskás Akadémia ellen) gólt szerzett, majd a Fradi BL-menetelésének egyik hőse volt – írta meg a Magyar Nemzet. Győztes gólt szerzett a Celtic elleni Bajnokok Ligája-selejtezőn, de eredményes volt a Dinamo Kijev elleni 2-2-vel zárult hazai BL-meccsen is, s Barcelonában is kiérdemelte a közönség elismerését. Góljai mellett megannyi remek megmozdulással, csellel, csupaszív játékával és győztes mentalitásával nyerte el szurkolóink szimpátiáját, de a pályán kívül is bizonyította, hogy lehet rá számítani.