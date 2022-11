Ismét ismert emberek főznek A Konyhafőnök VIP-ben, a keddi adásban pedig egy sándorfalvi kötődésű versenyző is bemutatkozott. Filipánics Bálintot, az Éjjel-Nappal Budapest színészét a szemfülesek már jó ideje rendszeresen láthatják a kisvárosban, hiszen barátnője ide valósi. A fiatalember meggyőzően debütált a műsorban: első ételével rögtön a legjobbnak járó előnyt is megszerezte, még annak ellenére is, hogy hátránnyal indult. Ami talán nem véletlen, hiszen kedvese családjában pont akad egy séf. Dunszt Zsolt BBQ világbajnok volt az, aki felkészítette Bálintot a műsorra, lapunknak pedig elárulták: ez nem is volt olyan egyszerű feladat.

– Gyakorlatilag nem tudtam főzni, amikor ebbe belevágtunk – mesélte Bálint. Bemutatkozó ételét tehát nagyon meggyőzően kellett begyakorolnia, így több napot töltött a Mangalard konyháján. – Először Zsolt főzte meg az ételt és magyarázott, aztán közösen készítettük el, végül már egyedül próbálkoztam és ő javítgatta a hibáimat. A felesége, Ildikó pedig azon imádkozott, hogy a flambírozás közben ne gyújtsam fel a házat – mosolygott Bálint. Hozzátette: mivel ő a fővárosban él, sajnos csak pár napot tudott a felkészülésre szánni, ez azonban ahhoz elég volt, hogy legalább némi magabiztossággal tudjon a pult mögé állni.

Dunszt Zsolt Sándorfalván készítette fel a Konyhafőnök VIP-re az Éjjel-Nappal Budapest színészét. Fotó: Török János

Dunszt Zsolt tanítványával kapcsolatban megjegyezte: már amikor először találkoztak, látta rajta, hogy bár szereti a finom ételeket, de nem ért a konyhához. – Természetesen ahhoz, hogy valaki megtanuljon főzni, több évre van szükség, de láttam Bálinton, hogy ezt nagyon akarja és szorgalmasan gyakorolt. Amikor kedd este megláttam adásban, mit alkotott, elégedett voltam a végeredménnyel – mondta.

Bálint tehát meggyőző rajtot vett a versenyben, és bár második étele már nem sikerült ennyire jól, mégis továbbjutott a következő fordulóba. Mint mondta, a célja egyértelműen a kötényszerzés. – Igazából nem volt előzetes elképzelésem, hogy melyik csapatba szeretnék kerülni. Ha már az egyik séftől bizalmat kapok, az hatalmas dolog számomra – mondta.