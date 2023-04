A magyar társadalom legkiszolgáltatottabb és szociálisan legveszélyeztetettebb csoportját a hátrányos helyzetű fiatalok jelentik, amelynek jelentős részét köztudottan roma fiatalok alkotják. A felsőoktatásban is alulreprezentált a roma etnikum. A probléma orvoslására alapították meg a Szegedi Tudományegyetemen a Roma Kiválósági Központot, amelynek célja, hogy komplex szolgáltatásokkal támogassa az egyetemi roma hallgatók életét. A központ cigány nyelvi képzések, középiskolai mentorprogram és társadalmi együttélést segítő programok szervezésével foglalkozik, emellett roma tematikájú közéleti programokat is megvalósít. Ennek a küldetésnek a jegyében szervezték a csütörtök esti motivációs beszélgetést is, amelynek díszvendége Oláh Gergő volt.

A Nógrád vármegyei születésű énekes ötgyermekes édesapa. 2012-ben azért indult el az X-Faktor tehetségkutató műsorban, hogy segíthessen a családján. A mentorokat rögtön lenyűgözte énektudásával, meg is nyerte a tehetségkutatót. Többször bekerült A Dal eurovíziós nemzeti dalválasztó showba. Zenekart alapított Roma Soul néven, amelyben az autentikus cigányzenét ötvözik a mai, modern popzene világával. 2016-ban Szikra-díjjal ismerték el tevékenységét. 2016-ban a Kicsi Óriások gyerek-tehetségkutató egyik csapatkapitánya volt. 2017-ben szerepelt A nagy duett és a Sztárban sztár című műsorokban.

A motivációs beszélgetésen arra biztatta a hallgatókat, becsüljék meg, hogy egyetemen tanulhatnak. Ugyanakkor az elméjük kiművelése mellett mindig fordítsanak kellő figyelmet a lelki egészségükre is. Elmondta, kamaszkorában, a középiskolai évei alatt találkozott először a származása miatti előítéletekkel. Édesanyja akkor azt tanácsolta neki, hogy soha ne támadjon vissza, ne adja vissza azt, amit kapott.

Ez a tanács azóta is zsinórmértékül szolgál számára életében. Ugyanakkor a támadások komoly sebeket okoztak lelkében, és meg kellett tanulnia azokat kezelni. Ahogy fogalmazott, a sebei begyógyulása mindenekelőtt szüleinek volt köszönhető, akik mindig biztosítottak számára kellő időt, odafigyelést, vigasztalást és útravalóval látták el. Arra a kérdésre is választ adott, hogy szülei honnan tudhatták, hogyan kell begyógyítani a sebeit. Elmondta, mélyen hívő, keresztény családként a Biblia, azáltal Isten adott nekik útmutatást.

Majd arra biztatta a hallgatókat, hogy tartsanak rendszeresen önvizsgálatot, vizsgálják meg, vannak-e hozzá hasonló sebeik, mert nem csak az előítéletek képesek sebezni. A másik ember megsebzésének számos formája van. Törekedjenek arra, hogy begyógyítsák a sebeiket, mert vérző sebekkel senki nem lehet sikeres. Arra is felhívta a hallgatók figyelmét, hogy az önvizsgálatok alkalmával azt se felejtsék el számba venni, hogy esetleg ők maguk megsebeztek-e másokat. Ahogy fogalmazott: az egészséges lélek az egyenes út a sikeres élethez.

Az est második felében a bölcs időbeosztásra biztatta a fiatalokat.

– Amivel a legtöbb időt töltjük, olyanná válunk. Aki fölösleges, üres dolgokkal tölti az idejét, maga is értéktelenné válik. Ne hagyjátok, hogy a trendek ellopják az időtöket! – tanácsolta Oláh Gergő.