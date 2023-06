Ördög Nóra és Nánási Pál a Mokka ma reggeli adásában beszélt arról, hogy szívesen élnének Akarattyán. Nóra elmondta, hogy ameddig nem voltak a boltok, csak a relaxációt meg a nyugalmat látták a Balatonban. A boltok megnyitása óta árnyalódik a kép, már a munkáról és a kötelességről is szól. Ebben is szeretnének fejlődni: Nóra feltett szándéka, hogy ebben a szezonban külön tudja választani a munkát és a pihenést a Balcsin is.

Ez itt egy olyan idilli állapot, hogy én az év többi részében is tudnál itt élni, mi tudnánk itt lakni

- mondta Nánási Pál, majd a felesége hozzátette, hogy ez egy ideje már benne is van a levegőben.

Nyilván, ha a fotóstúdió nem Pesthez kötne minket... Én egyébként a forgatásokra simán tudnék innen járni, az nem volna gond. De a suli meg a fotóstúdió, ez a két első számú dolog, ami minket mindig visszahív, amikor a szezon véget ér a Balatoton, de itt nem csak nyáron jó lenni

- mondta a műsorvezető.

Olvasható a Life oldalán.

https://www.life.hu/eletmod/20230627-ordog-nora-es-nanasi-pal-videkre-koltozne-balaton.html?fbclid=IwAR3TK_H1NMLxXcOWdjgB3SWw_5nj-QUTCTsbkiC89cp9FKB6WSM5Oe2s7mQ