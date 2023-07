A zsebemben viszont nemcsak a telefon volt, hanem egy óriási, tíz centis lódarázs is. Rögtön éreztem, hogy megszúrt, majd a dolga végeztével elrepült. Megpróbáltam kiszívni a mérgét, de úgy tűnik, nem sikerült. A kézfejem másnapra háromszorosára dagadt, harmadnapra pedig már a csuklóm is. Az Elisabethet a Szegedi Szabadtéri Színpadon és az Aranyoskám Madách Színházi előadását is így játszottam végig. Bepánikoltam, mert pár éve már volt egy keserves találkozásom egy darázzsal, amikor beleléptem és hatalmasra dagadt a lábam. Szerencsére, akkor sem és most sem duzzadt tovább és nem terjedt át veszélyesebb területekre. De, így is három napig az ágyat nyomtam. Csak az esti előadásokra szedtem össze magam.