Ahogy korábban megírtuk, szerdán elstartolt a 2023-es Szegedi Ifjúsági Napok. A SZIN első napjára Szabados Ági is kilátogatott, aki Instagram posztjában emlékezett vissza az első fesztiválos élményeire, amit a szegedi fesztivlon szerzett.

Szerdán többek között a Quimby, a VALMAR és a Follow The Flow is szórakoztatta a közönséget. A második napon a Halott Pénz és Lukas Graham koncertjére is tombolhatnak azok, akik kilátogatnak a fesztiválra.